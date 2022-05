Výskyt obezity a nadváhy v Európe dosiahol podľa WHO epidemické rozmery, lepšie to v dohľadnej dobe nebude

Počet obyvateľov Európy, ktorí trpia obezitou alebo nadváhou, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dosiahol „epidemické rozmery“ a postihuje takmer 60 percent dospelej populácie a tretinu detí.

Úrad WHO pre Európu v správe, ktorú zverejnil v utorok, uviedol, že výskyt obezity na kontinente je vyšší ako v ktoromkoľvek regióne sveta s výnimkou Severnej a Južnej Ameriky.

Alarmujúce podľa WHO je to, že ani jeden európsky štát nesmeruje k zastaveniu rastu počtu prípadov obezity do roku 2025. Najvyššia miera obezity je podľa organizácie v Turecku, na Malte, v Izraeli a a vo Veľkej Británii.