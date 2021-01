WHO odobrilo predĺženie intervalu medzi dvomi dávkami vakcíny, upozorňuje však na riziká

Experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vydali odporúčanie, podľa ktorého je možné predĺženie intervalu medzi dávkami vakcíny proti koronavírusu od firiem Pfizer a BioNTech až na šesť týždňov.

Strategická poradná skupina expertov na očkovanie (SAGE) WHO v piatok zverejnila odporúčanie, v ktorom uvádza, že medzi prvou a druhou dávkou vakcíny by malo uplynúť 21 až 28 dní.

Reakcia na okolnosti

Zároveň však poznamenala, že množstvo krajín čelí výnimočným okolnostiam v súvislosti so zásobami vakcín a vysokým počtom infikovaných, čo viedlo k úvahám o posunutí podania druhej dávky vakcíny s cieľom čo najviac rozšíriť počty zaočkovaných prvou dávkou.

Tento „pragmatický prístup“ by mohol byť podľa WHO považovaný za reakciu na „výnimočné epidemické okolnosti“. Krajiny, ktoré plánujú predĺžiť interval medzi dávkami by však podľa expertov mali zabezpečiť, aby sa ľudia k druhej dávke skutočne dostali.

„Súčasné odporúčanie WHO je, že interval medzi dávkami môže byť, na základe dostupných dát z klinických testov, predĺžený na 42 dní (šesť týždňov),“ uviedli experti s tým, že ak sa v tejto oblasti objavia ďalšie informácie, zvážia úpravu tohto odporúčania.

Riziko prenosu nákazy zostáva

WHO tiež konštatovala, že nie je dostatok dát o možnej zameniteľnosti vakcíny Pfizer-BioNTech s inými vakcínami proti COVID-19. Podľa odborníkov nie je ani dostatok dôkazov o tom, že by očkovanie znižovalo riziko prenosu vírusu na iných ľudí.

Veľká Británia v snahe rýchlo zaočkovať čo najviac ľudí umožnila zdravotníckym úradom predĺžiť čas medzi prvou a druhou dávkou z 21 dní až na 12 týždňov.