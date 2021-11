WHO schválila núdzové použitie indickej vakcíny Covaxin, odporúča ju najmä chudobným krajinám

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu schválila na núdzové použitie vakcíny proti koronavírusu Covaxin od indickej spoločnosti Bharat Biotech. Je to už ôsma očkovacia látka proti COVID-19, ktorú odobrila táto organizácia.

Vhodná pre chudobné krajiny

Bharat Biotech vyvinula Covaxin v spolupráci s Indickou radou pre lekársky výskum, vrcholným vládnym výskumným orgánom. Očkovacia látka, ktorá sa podáva v dvoch dávkach, obsahuje usmrtený koronavírus na vyvolanie imunitnej reakcie.

Podľa WHO je vakcína účinná pri prevencii vážneho priebehu ochorenia na 78 percent a je „mimoriadne vhodná“ pre chudobné krajiny, keďže nevyžaduje náročné skladovanie.

Expertná skupina zvolaná WHO uviedla, že neexistujú dostatočné údaje o bezpečnosti a účinnosti vakcíny u tehotných žien. Za účelom zodpovedania súvisiacich otázok sú naplánované štúdie.

Obavy z predčasného schválenia

Covaxin dostal zelenú od indického regulačného orgánu už v januári, niekoľko mesiacov pred dokončením rozsiahleho testovania, čo u lekárskych odborníkov vyvolalo obavy, že ju schválili predčasne.

Bharat Biotech v júli zverejnila výsledky štúdie, ktoré látke pripisovali zhruba 93-percentnú účinnosť pri prevencii závažného COVID-19 a zhruba 65-percentnú účinnosť pri nákazlivejšom delta variante koronavírusu. Do polovice októbra v Indii podali viac ako 110 miliónov dávok vakcíny – je druhou najpoužívanejšou v krajine po očkovacej látke vyvinutej firmou AstraZeneca.

Vakcínu schválili aj ďalšie krajiny

Bharat Biotech uvádza, že jej vakcínu schválilo niekoľko ďalších krajín vrátane Brazílie, Filipín, Iránu a Mexika. Pred pozastavením exportu vakcín z Indie firma posielala vakcínu do Mjanmarska, Paraguaja a Zimbabwe v rámci grantov a na Maurícius a do Iránu v rámci komerčných dohôd, uvádzajú dáta indického ministerstva zahraničia.

Povolenie Covaxinu od WHO znamená, že ju možno použiť v rámci medzinárodnej iniciatívy COVAX, zameranej na distribúciu vakcín do chudobnejších krajín. Tiež by malo znamenať, že milióny Indov zaočkovaných vakcínou budú môcť cestovať do krajín v zahraničí, ktoré uznávajú vakcíny schválené WHO, vrátane Veľkej Británie, členov Európskej únie a Kanady.