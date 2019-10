Žilinský kraj finančne podporil ambulancie, lekári si môžu zakúpiť niektoré vybavenie

Šesť nových ambulancií vznikne na území Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) s finančnou podporou z dotačného programu Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji. Predsedníčka kraja Erika Jurinová v pondelok podpísala zmluvy s lekármi, ktorí si vďaka príspevku od žilinskej župy budú môcť zabezpečiť materiálno-technické vybavenie svojich ambulancií. Jednotliví lekári získali po 25-tisíc eur, súhrnne kraj na tento účel uvoľnil 150-tisíc eur.

Chýbajú neurológovia aj zubári

„Poskytovanie zdravotnej starostlivosti berieme ako veľmi vážnu vec, veď aj najviac podnetov, ktoré prichádzajú od občanov, súvisí práve so zdravotníctvom. ŽSK ako prvý kraj sa podujal pomôcť si aj vlastnými silami. Som vďačná poslancom, že umožnili dostať motivačné programy pre nových lekárov do rozpočtu a pomôcť k vybaveniu ambulancií pre nových lekárov na území nášho kraja. Aj keď šesť lekárov nám určite nevytrhne tŕň z päty, považujem za veľkú vec, že sme sa do takejto aktivity pustili,“ povedala tesne po odovzdaní dotačných dekrétov predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Podľa informácií ŽSK v kraji chýbajú najmä neurológovia, alergológovia, oční lekári, reumatológovia, ale aj zubári, detskí špecialisti či pediatri. Približne tretina všeobecných lekárov pre deti a dorast je starších ako 65 rokov.

Dopyt pacientov je vysoký

„Verejná minimálna sieť v našom kraji je síce naplnená, ale dopyt pacientov je stále vysoký. Našou snahou bolo, aby sme stabilizovali tie ambulancie, ktoré v sieti chýbajú. Po analýze v jednotlivých okresoch sme si stanovili, ktoré lekárske odbornosti budeme dotačným programom podporovať,“ uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková.

Vďaka finančnému príspevku 25-tisíc eur otvoria nové stomatologické ambulancie v Kysuckom Novom Meste a Oravskom Veselom, v Martine bude ordinovať nový endokrinológ a v Bytči alergológ. Dve ambulancie vzniknú aj na Liptove – v Liptovskom Mikuláši to bude angiologická ambulancia a v Liptovskom Hrádku ambulancia všeobecného lekára.

Všetci lekári museli pred prijatím dotácie garantovať zazmluvnenosť so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami a podpisom zmluvy sa zaručili prevádzkovať ambulanciu na rovnakom mieste šesť rokov.

Zubárske kreslo s vybavením

Zubárka Alžbeta Kvasničáková sa k stomatológii vracia po materskej dovolenke. „Predtým som pracovala v Oravskej poliklinike v Námestove a od augusta už pôsobím vo vlastnej ambulancii v Oravskom Veselom, kde aj bývam. V tejto obci síce pôsobil zubár, ale keďže odišiel, prevzala som po ňom priestor,“ povedala pre agentúru SITA mladá zubárka, ktorá vie, kde 25-tisícový príspevok od župy použije. „Za túto sumu sa dá kúpiť zubné kreslo s patričnou výbavou, ako je kompresor a sušič,“ dodala Kvasničáková.

Výzvu k dotačnému programu Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji vyhlásil ŽSK 1. júla 2019, niekoľko dní po tom, čo krajské zastupiteľstvo schválilo štvormiliónový úver.

Práve z pôžičky od Slovenskej sporiteľne je čerpaných aj 150-tisíc eur určených na vybavenie nových ambulancií. Predkladať žiadosti o grant mohli lekári do konca augusta, maximálna výška dotácie bola stanovená na 30-tisíc eur.