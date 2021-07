Zvolenskí poslanci nesúhlasia so zmenou nemocnice na komunitnú, obávajú sa o zdravie obyvateľov

Zvolenskí mestskí poslanci dnes na rokovaní mestského zastupiteľstva vyjadrili nesúhlas s medializovanými informáciami o zmene Nemocnice Zvolen na komunitnú. Reagovali tak na vystúpenie riaditeľky nemocnice Ľudmily Konečnej, ktorá informovala o pripravovanom zámere optimalizácie siete nemocníc Ministerstvom zdravotníctva SR a o činnosti nemocnice.

V schválenom návrhu poslanci nesúhlasia ani so zrušením pôrodnice v tomto okresnom meste a žiadajú primátorku, aby apelovala na ministra zdravotníctva, aby svoje rozhodnutie odborne a citlivo prehodnotil a zabezpečil obyvateľom prístup k plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti.

Pracujú s uniknutým dokumentom

„V tejto chvíli nedisponujeme žiadnymi oficiálnymi informáciami, ale pracujeme len s údajne uniknutým dokumentom, ktorý koluje po internete. Podľa tohto by sa mala Nemocnica Zvolen stať komunitnou nemocnicou, pričom by v nej mala zaniknúť pôrodnica a nemala by tu byť ani žiadna akútna zdravotná starostlivosť,“ povedala riaditeľka a objasnila poslancom všetky aspekty takéhoto rozhodnutia aj z pohľadu toho, že bol vybudovaný nový urgentný príjem, operačné sály a do nemocnice išli aj ďalšie investície.

Nemocnica od roku 2018 so zameraním na akútnu zdravotnú starostlivosť preinvestovala 9,2 mil. eur. „Nemocnica je financovaná prevažne z verejného zdravotného poistenia a zmariť takéto veľké investície, neviem, či toto je správne nakladanie s prostriedkami všetkých poistencov,“ dodala riaditeľka.

Podľa poslancov je nemocnica pre obyvateľov nepostrádateľná. „Minimálne pôrodnica vo Zvolene je tým dôvodom, pre ktorý si nemôžeme nechať našu nemocnicu redukovať, lebo vyššie pracovisko nie je vždy zárukou kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla poslankyňa Martina Mészáros Bariaková s tým, že má osobnú skúsenosť s pôrodom vo Zvolene aj v Banskej Bystrici. Ročne sa vo zvolenskej nemocnici narodí približne 1 300 detí.

Spojenie síl bez ohľadu na stranícku príslušnosť

„Ak niekto sleduje šetrenie finančných prostriedkov na úkor ľudského zdravia a starostlivosti o našich občanov, tak si myslím, že je to veľmi necitlivé a zlé rozhodnutie. Musíme spojiť všetky sily, bez ohľadu na stranícku príslušnosť, aby sme tomuto zámeru zabránili,“ konštatoval poslanec Miroslav Kusein.

Zvolenská primátorka Lenka Balkovičová s nevôľou prijala informáciu, že by nemocnica mohla prísť o svoje doterajšie postavenie a stať sa len doliečovacím zariadením. „Pripomínam, že sme viac ako 40-tisícové mesto s veľkou spádovou oblasťou. Naša nemocnica slúži tak Zvolenčanom, ako aj obyvateľom Detvianskeho či Krupinského okresu,“ uviedla v stanovisku primátorka s tým, že vyjadruje plnú podporu riaditeľke nemocnice v snahe o záchranu súčasného postavenia nemocnice a mieni vyvinúť aktivitu aj smerom k ministerstvu zdravotníctva.

Druhý najväčší zamestnávateľ v meste

„Obávam sa o možné ohrozenie zdravia či života Zvolenčanov a obyvateľov okolitých miest a obcí, ak by došlo k zmene, ktorá by ohrozila poskytnutie včasnej pomoci. Ak by boli napríklad zrušené aj ďalšie okolité nemocnice, len ťažko sa nám v prípade potreby dostane rýchleho a kvalitného zásahu v jedinej spádovej oblasti. Spoločne s nami na ňu totiž budú čakať obyvatelia ďalších a ďalších okresov. Platí tiež, že čím vzdialenejšia nemocnica, tým dlhší dojazd do nej a samozrejme aj väčšie riziko pre pacienta,“ dodala Balkovičová.

„Občania mesta Zvolen a priľahlých obcí s celkovým spádom 130-tisíc obyvateľov by týmto rozhodnutím prišli o včasnú, dostupnú, komplexnú zdravotnú starostlivosť, s čím poslanci ako volení zástupcovia občanov nemôžu súhlasiť. Ľahostajným nie je ani fakt, že nemocnica je druhým najväčším zamestnávateľom v meste a počas dvoch vĺn pandémie COVID-19 bola občanom mesta oporou v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti, organizovaní testovania a vakcinácii,“ uvádza sa v návrhu schválenom mestským zastupiteľstvom.