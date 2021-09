Vznik komisie na kontrolu odpočúvania sa odkladá, koalícia stále rokuje o zmenách

Vznik parlamentnej komisie na kontrolu pred odpočúvaním sa odkladá. Koalícia plánuje zmeniť zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (ITP), ktorý zastrešuje aj vznik tejto komisie. Pre agentúru SITA to povedal predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO).

„Akonáhle sa so SaS dohodneme, pôjde zákon do parlamentu a komisia by sa mala zriadiť,“ uviedol Krúpa. Predloženie novely do parlamentu sa presunulo na októbrovú schôdzu. O zriadení komisie sa malo hlasovať už na septembrovej schôdzi. Krúpa v júni hovoril, že má k dispozícii zoznam členov komisie, ale ich mená odmietol vopred povedať.

Predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová (SaS) agentúre SITA povedala, že zatiaľ nie je dohoda na formulácii pozmeňovacieho návrhu k zákonu a debatuje sa o tom na úrovni koaličných partnerov. „V koalícii rokujeme o tom, aby komisia mala inú podobu, aby sa inak kreovala,“ poznamenala.