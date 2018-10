WADA od spustenia špeciálnej linky prijala mnoho nových oznámení o podozreniach z dopingu

BUENOS AIRES 5. októbra (WebNoviny.sk) – Svetová antidopingová agentúra (WADA) za ostatných 18 mesiacov zaznamenala až 400 nových oznámení o podozreniach z užitia zakázaných látok.

Vedúci vyšetrovacej skupiny WADA Günter Younger uviedol, že od marca minulého roka, kedy linku na nahlasovanie dopingových prípadov WADA spustila, prišlo veľké množstvo „udaní“.

Podľa Younga oslovili agentúru mnohí informátori v dôsledku ruských dopingových škandálov z ostatných rokov. Na linku sa obracajú najmä Rusi, pričom Young doplnil, že „boli to práve Rusi, kto zničil svoj systém, my to musíme uznať a pomôcť im, aby sa vrátili ako čistí športovci.“