Weiss sa vrátil do zostavy katarského zamestnávateľa, pre národné mužstvo je nepostrádateľný

DAUHA 1. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenskému futbalovému reprezentantovi Vladimírovi Weissovi znova svitla šanca na pravidelnú zápasovú prax v drese svojho katarského zamestnávateľa Al-Gharafa.

Dvadsaťsedemročný Bratislavčan sa v úvode sezóny 2017/2018 nezmestil na súpisku mužstva, keďže v Katare platia obmedzenia pre počet cudzincov v jednotlivých kluboch.

Ako informoval web ahdaaf.me, zranenie brazílskeho útočníka Jonathana Balotelliho umožnilo Weissovi znova sa vrátiť do súťažného diania. Slovák nechýbal v základnej zostave Al-Gharafy v piatkovom dueli na ihrisku tímu Al-Sadd (1:2), na súťažný štart za klub čakal od 15. apríla. „Neteší ma výsledok, zaslúžili sme si viac. Cítim sa však skvele, že som opäť v tíme,“ napísal na twitteri Weiss, ktorý hral do 77. min.

Reprezentačný tréner Ján Kozák v utorok na tlačovej konferencii zdôraznil, že aj keď Weiss neprežíva ideálne obdobie na klubovej scéne, pre národné mužstvo je nepostrádateľný. „Vladko nám veľmi pomohol na Malte, v Litve, dával góly. Samozrejme, nie je to dobré. Uvedomujeme si to my a aj on. V lete bol záujem, aby zmenil klub. Teraz nie je v najlepšej situácii, pre mňa je to však kľúčová postava našej ofenzívy. Či sa dá použiť na väčšiu časť zápasu alebo menšiu, to uvidíme. Tréningový proces absolvuje, zápasy nehráva. Verím, že sa to zmení k lepšiemu,“ skonštatoval Ján Kozák.