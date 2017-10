Wiliamsová sa prebojovala do semifinále WTA Finals, Ostapenková napriek výhre končí

SINGAPUR 26. októbra (WebNoviny.sk) – Americká tenistka Venus Williamsová nasadená ako piata zvíťazila nad španielskou dvojkou turnaja Garbine Muguruzovou-Blancovou za 102 minút 7:5, 6:4 vo štvrtkovom stretnutí na záver diania v základnej Bielej skupine dvojhry na koncoročnom výberovom šampionáte BNP Paribas WTA Finals presented by SC Global v Singapure (22. – 29. októbra, celková dotácia 7 miliónov USD aj so štvorhrou, tvrdý povrch v hale Singapore Indoor Stadium v komplexe Sports Hub).

Priamy duel o druhé postupové miesto

Venus sa v oboch setoch minimálne raz dostala z manka brejku: v otváracej časti jedenkrát, v druhom dejstve sa jej to podarilo v troch prípadoch. Bol to priamy duel o druhé postupové miesto z tejto skupiny do semifinále za Češkou Karolínou Plíškovou, ktorej prominentné postavenie po utorku už nemohla ohroziť ani aktuálna prehra 3:6, 1:6 s Jelenou Ostapenkovou. Naopak, Lotyška už bola bez šance na prienik do víkendových vyraďovacích bojov.

„Víťazstvo je víťazstvo, či už dnes alebo včera,“ poznamenala Venus počas tlačovej konferencie, citoval ju web Tenisovej asociácie žien (WTA). „Som zvyknutá ísť domov po prehre; vedela som, čo je v hre,“ doplnila Venus.

Venus mala pomer „winnerov“ a nevynútených chýb 16:26, Muguruzová-Blancová skončila na hodnotách 19:32. Američanka zužitkovala 6 z 13 brejkbalov, Španielka 4 z 10. Na esá to bolo 3:3, na dvojchyby 7:4.

Wiliamsová je túto sezónu bez trofeje

Tridsaťsedemročná staršia zo sestier Williamsových triumfovala na tomto podujatí v sezóne 2008, keď sa ešte konalo v katarskej Dauhe, o rok neskôr bola vo finále, odvtedy na tzv. Masters absentovala. Je jedinou zo štartujúcej osmičky s celkovým víťazstvom na konte. Zároveň ako jediná z okteta nezískala v tejto sezóne žiadnu singlovú trofej: na jubilejnú 50. vo svojej kariére čaká od februára 2016, keď zabodovala v taiwanskom Kaohsiungu.

Tento rok však bola vo finále Australian Open aj Wimbledonu. Vo vzájomke proti 24-ročnej venezuelskej rodáčke Muguruzovej-Blancovej v súboji dvoch bývalých jednotiek systému zvýšila na 4:2. Spočiatku viedla 3:0, ale neuspela v oboch predchádzajúcich tohtosezónnych konfrontáciách, naposledy v júli 5:7, 0:6 vo finále na kultovej tráve All England Lawn Tennis and Croquet Clubu v britskej metropole. Američanka počnúc sezónou 1999 štartuje na šampionáte piaty raz a nikdy nechýbala medzi najlepšou štvoricou.

Ostapenková hrala o prestíž, body a financie

Dobyvateľka tohtoročného parížskeho antukového grandslamového Roland Garros Ostapenková vo štvrtok hrala proti nedávnej líderke singlového renkingu Karolíne Plíškovej len o prestíž, body do rebríčka a financie. Dvadsaťročná debutantka medzi elitou Ostapenková znížila v štatistike proti 25-ročnej finalistke newyorských US Open 2016 Kar. Plíškovej na 1:2.

Čerstvejšie sa revanšovala za tesnú prehru 6:4, 0:6, 8:10 (z náskoku 5:2 v treťom sete) z 3. kola januárových melbournských grandslamových AO. Teraz vynikla na „winnery“ 25:8 a zároveň urobila menej nevynútených chýb -14:17. „Aspoň som moje účinkovanie na ´Masters´ ukončila so cťou,“ skonštatovala Lotyška.

V Červenej skupine, ktorú uzavrú v piatok, má definitívu prieniku do vyraďovacej fázy Dánka Caroline Wozniacka – zatiaľ bez presného určenia jej poradia v tabuľke. Nádej na postup do semifinále ešte majú všetky tri zostávajúce aktérky: Rumunka Simona Halepová, Francúzka Caroline Garciová a Ukrajinka Elina Svitolinová.

WTA Finals – Biela skupina

dvojhra

Venus Williamsová (USA-5) – Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-2) 7:5, 6:4 za 102 minút

Jelena Ostapenková (Lot.-7) – Karolína Plíšková (ČR-3) 6:3, 6:1 za 67 minút

Konečná tabuľka Bielej skupiny:

1. Kar. Plíšková 3 2 1 4:2 28:20 4 – postup do semifinále

2. V. Williamsová 3 2 1 4:3 37:38 4 – postup do semifinále

3. Muguruzová-Blancová 3 1 2 2:4 25:32 2

4. Ostapenková 3 1 2 3:4 36:36 2

Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.

Pozn.: V prípade rovnosti dvoch hráčok rozhoduje výsledok vzájomného zápasu.

Predchádzajúce výsledky:

Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-2) – Jelena Ostapenková (Lot.-7) 6:3, 6:4,

Karolína Plíšková (ČR-3) – Venus Williamsová (USA-5) 6:2, 6:2,

Karolína Plíšková (ČR-3) – Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-2) 6:2, 6:2,

Venus Williamsová (USA-5) – Jelena Ostapenková (Lot.-7) 7:5, 6:7 (3), 7:5

Tabuľka Červenej skupiny:

1. Wozniacka 2 2 0 4:0 24:4 4 – istota postupu do semifinále

2. Halepová 2 1 1 2:2 14:18 2

3. Garciová 2 1 1 2:3 25:27 2

4. Svitolinová 2 0 2 1:4 17:31 0

Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.

Doterajšie výsledky:

Simona Halepová (Rum.-1) – Caroline Garciová (Fr.-8) 6:4, 6:2,

Caroline Wozniacka (Dán.-6) – Elina Svitolinová (Ukr.-4) 6:2, 6:0,

Caroline Wozniacka (Dán.-6) – Simona Halepová (Rum.-1) 6:0, 6:2,

Caroline Garciová (Fr.-8) – Elina Svitolinová (Ukr.-4) 6:7 (7), 6:3, 7:5

piatkový program:

Štvorhra – 1. kolo (štvrťfinále):

Kiki Bertensová, Johanna Larssonová (Hol./Švéd.-8) – Ashleigh Bartyová, Casey Dellacquová (Aus.-4) / 7.30 h SELČ

Dvojhra – Červená skupina:

Caroline Wozniacka (Dán.-6) – Caroline Garciová (Fr.-8) / nie pred 10.00 h SELČ

Simona Halepová (Rum.-1) – Elina Svitolinová (Ukr.-4) / 13.30 h SELČ

Štvorhra – 1. kolo (štvrťfinále):

Gabriela Dabrowská, Sü I-fan (Kan./Čína-5) – Jekaterina Makarovová, Jelena Vesninová (Rus.-2) / približne po 15.00 h SELČ