Video: Serena uštedrila Kanepiovej kanára, v osemfinále US Open skončili Mertensová aj Svitolinová

NEW YORK 3. septembra (WebNoviny.sk) – Americká tenistka Serena Willuamsová si po pätnásty raz zahrá vo štvrťfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Plíšková vyradila Bartyovú

V nedeľňajšom osemfinále si bývalá svetová jednotka a 6-násobná miestna šampiónka poradila s Estónkou Kaiou Kanepiovou 6:0, 4:6, 6:3. Jej súperkou v osmičke najlepších bude Češka Karolína Plíšková, ktorá vyradila Austrálčanku Ashleigh Bartyovú 6:4, 6:4.

„Jedna či dve zbytočné chyby ma stáli druhý set, ale súperka umne zmenila taktiku a to sa musí uznať, že urobila výborne. Celkovo som necítila nervozitu ani stres. Usilujem sa dostať svoju hru na predchádzajúcu úroveň. To jediné ma zaujíma,“ uviedla Serena Williamsová na webe WTA.

Postupuje aj obhajkyňa titulu

Dvadsaťtrinásobná grandslamová víťazka pred rokom a dvoma dňami porodila dcérku Alexis Olympiu a po krátkom období mimo súťažných kurtov sa snaží dokázať, že sa opäť môže stať najlepšou na svete aj vo veku čoskoro 37 rokov. Po finálovej účasti na Wimbledone je už jednou z hlavných favoritiek na US Open.

K svojej štvrťfinálovej súperke Plíškovej Serena poznamenala: „Od nášho semifinálového súboja spred dvoch rokov uplynul nejaký čas a ona je silnejšia a lepšia hráčka. Má výborné podanie a skvelý forhend. Celkovo nie je toho veľa, čo robí zle. Bude to zaujímavý zápas.“

Druhú dosiaľ známu dvojicu vo štvrťfinále utvorili Američanka Sloane Stephenová a Lotyška Anastasija Sevastovová. Obhajkyňa celkového triumfu Stephensová zdolala Belgičanku Elise Mertensovú 6:3, 6:3 a Sevastovová vyradila nasadenú sedmičku Ukrajinku Elinu Svitolinovú 6:3, 1:6, 6:0.