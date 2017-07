Wimbledon: Fantastická Magdaléna Rybáriková postúpila do štvrťfinále

LONDÝN 10. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková zvíťazila za 113 minút 6:4, 2:6, 6:3 nad chorvátskou kvalifikantkou Petrou Martičovou v stretnutí pondelňajšieho osemfinálového 4. kola dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

V prvom sete predviedla Rybáriková obrat z 2:4, v druhom patrili Martičovej všetky gemy od skóre 2:2, v rozhodujúcom Slovenka nedoplatila na premrhanie náskoku 2:0: odskočila z 2:2 na 5:2 aj cez odvrátenie dvoch brejkbalov Chorvátky v rade v siedmej hre a koncovke sa nerozochvela. Bol to premiérový vzájomný duel dvoch rekonvalescentiek.

Historicky tretia Slovenka vo štvrťfinále

Rybáriková už má istotu 430 bodov do počítačového poradia a prémie 275 000 libier. V nezáväznom online rebríčku sa posunula na 48. post. V štatistike z trojsetových maratónov stúpla na 61:48, Martičová klesla na 30:24 podľa databázy Tenisovej asociácie žien.

Dvadsaťosemročná piešťanská rodáčka Rybáriková je historicky treťou Slovenkou vo štvrťfinále v britskej metropole po Daniela Hantuchovej (2002) a Dominike Cibulkovej (2011, 2016) a štvrtou celkovo na Majors (aj Karina Habšudová na Roland Garros 1996). Cibulková je finalistkou Australian Open 2014, Hantuchová semifinalistkou AO 2008.

Miestny národný rekord bude môcť Rybáriková zlepšiť v utorok proti úspešnej z duelu CoCo Vandeweghová (USA-24) – Caroline Wozniacka (Dán.-5). Nad 25-ročnou 25. ženou hodnotenia Vandeweghovou vedie 2:0 po tom, ako ju v máji zdolala v 1. kole na RG 6:1, 6:4. S 26-ročnou niekdajšou líderkou hodnotenia Wozniackou (6.) má kompletné skóre 1:5 vrátane prehry vo finále wimbledonskej dvojhry junioriek zo sezóny 2006, nehrali spolu už takmer tri roky.

Vo svetovom rebríčku pôjde nahor

Petrom Huberom trénersky vedená Rybáriková oficiálne figuruje na 87. pozícii v systéme k 3. júlu. Dvadsaťšesťročná bývalá 42. hráčka hierarchie Martičová sa nachádza na 135. priečke. Absentovala od júna 2016 do apríla 2017 pre chrbticu.

Vo finále kvalifikácie v Roehamptone odvrátila zverenkyňa Saschu Nensela šesť mečbalov Srbky Aleksandry Kruničovej (3:6, 7:6 /4/, 7:5), v 1. kole “main draw” bola dve loptičky od vyradenia austrálskou reprezentantkou Dariou Gavrilovovou (6:4, 2:6, 10:8).

Splitská rodáčka Martičová je osemfinalistkou vrcholného parížskeho antukového Roland Garros 2012 a 2017, na adrese SW19 Church Road si teraz aspoň o jedno kolo posunula maximum zo sezóny 2013.

Držiteľka štyroch singlových trofejí z hlavnej profesionálnej úrovne Rybáriková vo štvrtok v 2. kole senzačne prekonala českú trojku systému Karolínu Plíškovú 3:6, 7:5, 6:2 z manka setu a brejku. V 1. kole si poradila s Rumunkou Monicou Niculescovou 6:4, 6:1, v 3. kole zdolala Ukrajinku Lesiu Curenkovú 6:2, 6:1.

Bývalá 31. žena svetového rebríčka Rybáriková má na konte 27 triumfov z ostatných 29 stretnutí. V rámci toho získala trofeje na turnajoch ITF v Gifu, Fukuoke, Surbitone a Ilkley. V júli 2016 podstúpila operáciu zápästia nedominantnej ľavej ruky a v auguste mala pod skalpelom pravé koleno. Vrátila sa vo februári. Ešte v marci figurovala na 453. pozícii v systéme.

Fedcupová reprezentantka SR Rybáriková bola predvlani v 3. kole v All England Lawn Tennis and Croquet Clube. Na Majors sa takto ďaleko dostala aj na newyorských US Open 2008 a 2009.

Wimbledon – dvojhra žien – 4. kolo (osemfinále):

Magdaléna Rybáriková (SR) – Petra Martičová (Chor.) 6:4, 2:6, 6:3 za 113 minút