Wimbledonská šampiónka Muguruzová-Blancová suverénne prešla do 2. kola US Open

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) – Španielska tenistka Garbine Muguruzová-Blancová nasadená ako tretia zvíťazila za 63 minút jasne 6:0, 6:3 nad americkou reprezentantkou s uzbeckým pôvodom Varvarou Lepčenkovou v pondelňajšom stretnutí 1. kola dvojhry žien na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Muguruzová-Blancová nastrieľala na Arthur Ashe Stadium dvojnásobný počet „winnerov“ oproti Lepčenkovej (16:8) a zároveň urobila polovičný počet nevynútených chýb (11:22).

Venezuelská rodáčka Muguruzová-Blancová na prahu podujatia bola na stávkovej burze miernou favoritkou na zisk trofeje, svoje premiérovej vrcholnej na „harde“. Pridala by ju k parížskemu antukovému Roland Garros 2016 a nedávnemu Wimbledonu na tráve v Londýne.

Dvadsaťtriročná hrdinka prípravného podujatia v Cincinnati v Ohiu Muguruzová-Blancová bude v 2. kole v lokalite Flushing Meadows v stredu čeliť postupujúcej z duelu Claire Liouová (USA) – Tuan Jing-jing (Čína). Na 3. kolo sa žrebom a nasadením črtá jej duel so slovenskou tridsaťjednotkou „pavúka“ Magdalénou Rybárikovou, ktorú 13. júla v semifinále spomenutého Wimbledonu prevýšila dvakrát 6:1.

Španielka sa môže k 11. septembru premiérovo vo svojej kariére stať jednotkou singlového renkingu WTA. Ak chce mať aspoň nádej, potrebuje osemfinále US Open, na ktorých ešte nebola za 2. kolom.

US OPEN – DVOJHRA ŽIEN – 1. KOLO

