Z darebáka hrdina či majstrovstvá sveta sú už na dotyk, píšu médiá o zápase Anglicko – Slovensko

LONDÝN 5. septembra (WebNoviny.sk) – Ohlasy anglických internetových médií na pondelkový súboj Anglicko – Slovensko (2:1) v londýnskom Wembley v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 vo futbale do Ruska.

BBC: „Anglicko obrátilo zápas proti Slovensku vo Wembley a je dva body od postupu na majstrovstvá sveta v Rusku. Rashfordova strela z 20 yardov pred naplnením hodiny hry znamená pre Angličanov 5-bodový náskok pred druhými Slovákmi.“

The Telegraph: „Marcus Rashford – z darebáka sa stal hrdina v zápase, v ktorom Anglicko zvíťazilo nad Slovenskom 2:1 vo Wembley a priblížilo sa k účasti na majstrovstvách sveta.“

Daily Mail: „Marcus Rashford napravil svoju chybu, ktorá viedla k úvodnému gólu Slovenska už po troch minútach hry. Práve vďaka gólu Rashforda Angličania zdolali Slovákov 2:1. Toto víťazstvo má mentálny charakter. Ak si chcete zahrať proti Brazílii či Argentíne, musíme najprv zdolať súpera, akým je Slovensko. A najmä ak nestrelíte prvý gól.“

The Times: „Majstrovstvá sveta sú už na dotyk. Zásluhou Rashforda. Budúcnosť anglického futbalu nosí meno práve tohto tínedžera. Na Garetha Southgata viacerí tlačili, aby práve Rashforda zaradil do základnej zostavy. On sa odmenil gólovou prihrávkou a parádnym víťazným gólom, za ktoré si vyslúžil ovácie v štýle standing ovations.“