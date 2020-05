Z Fondu vzájomnej pomoci sa ešte nikomu nepomohlo, politici či podnikatelia darovali státisíce eur

Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorého vznik ohlásil na začiatku apríla tohto roka premiér Igor Matovič (OĽaNO) spoločne s koaličnými partnermi, sa ešte nikomu nevyplatilo ani euro. Podľa Úradu vlády SR (ÚV SR) by výsledný systém fungovania mal byť známy v najbližšom období. Fond má pomáhať ľuďom postihnutým pandémiou koronavírusu.

Vo fonde bolo k 27. máju tohto roka 651 226,57 eura. Peniaze sú uložené na transparentnom účte v štátnej pokladnici. Rodiny či jednotlivci, ktorí by potrebovali pomoc urgentne, musia ešte počkať.

Rozhodnúť má komisia

Premiér Matovič pri zriadení fondu tvrdil, že o prerozdelení peňazí má rozhodovať komisia, v ktorej okrem odborníkov majú byť aj zástupcovia politických strán. Podľa aktuálnych informácií sa hovorí o spolupráci s projektom Ľudia ľuďom.

„Vedúci úradu vlády Július Jakab požiadal o spoluprácu a rokuje s neziskovým fondom ludialudom.sk, ktorý už niekoľko rokov zabezpečuje systém pomoci ľuďom tak, aby bol systém čo najtransparentnejší, najrýchlejší a najefektívnejší,“ povedal agentúre SITA Richard Pekár, riaditeľ Tlačového a informačného odboru ÚV SR.

Na účet fondu najväčšiu sumu 500 000 eur poslal podnikateľ v papiernickom priemysle Milan Fiľo. Únia mladých čínskych podnikateľov na Slovensku venovala 26 000 eur. Občan Ladislav Packa daroval 20 000 eur. Honorárny konzul Gruzínska Nodari Giorgadze poskytol 5 000 eur. Generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Filip Hlubocký prispel dvakrát. Dohromady to bolo 4 540 eur.

Opozícia fond kritizovala

Na účet fondu poslala peniaze manželka premiéra Pavlína Matovičová. Prvý raz to bolo 1 491,20 eura. Do správy napísala, že ide o prvú výplatu premiéra. Druhý raz poslala 3 000 eur. V správe pre príjemcu nechala odkaz: „Držíme palce matovičiatka.“ Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vložil do fondu dva razy po 1 000 eur. Rovnakú sumu dal aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) venoval 2 349,30 eura, druhý raz prispel čiastkou 1 349,30 eura. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) poslal 1 000 eur. Takú istú sumu darovala aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) a minister financií Eduard Heger (OĽaNO). Ombudsmanka Mária Patakyová poslala na účet fondu 1 000 eur. Viacerí poslanci klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina do fondu odviedli po 500 eur, niektorí aj opakovane.

Matovič zriadenie fondu odôvodnil tým, že vláda nedokáže zákonmi pomôcť všetkým. „Nedá sa do legislatívy napísať každá životná situácia, v ktorej sú teraz viaceré rodiny na Slovensku,“ hovoril premiér na začiatku apríla tohto roka. Povedal, že prispejú koaliční poslanci, ministri a vyzval na pomoc aj poslancov opozície. Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer-SD) označil zriadenie fondu za marketingový ťah premiéra, ktorý nič nevyrieši. Do fondu neprispel ani jeden opozičný poslanec.