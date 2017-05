Z Jarnej ITAPA 2017: eGov po roku príprav – závery diskusie aktérov slovenskej digitalizácie

Bratislava, 25. mája 2017 ( WBN/PR ) – Konferencia Jarná ITAPA vyvrcholila okrúhlym diskusným stolom, ktorého cieľom bolo načrtnúť možný scenár najbližšieho vývoja informatizácie na Slovensku, jej najväčšie riziká a výzvy. Hostia okrúhleho stola, ktorí zastupovali najdôležitejšie subjekty vstupujúce do procesu digitalizácie, postupne reagovali na 7 tém, ktoré sa týkali opodstatnenia projektov a ich pripravenosti, riadenia informatizácie, obstarávania, komunikácie, problémov IT sektora a ďalších. Ku všetkým témam mali možnosť vyjadriť sa aj účastníci konferencie v auditóriu priamym hlasovaním a svojím komentárom.

V súvislosti s pripravenosťou projektov vyvoláva obavy najmä schopnosť prijímateľov zmysluplne definovať ich obsah a ustrážiť ich kvalitnú realizáciu. Naproti tomu reformné zámery podľa všetkých jednoznačne vplývajú na zvyšovanie kvality projektov. Vedú totiž žiadateľov k tomu, aby každý projekt preukázal zlepšenia, ktoré bude mať na znižovanie byrokracie, administratívneho zaťaženia a reformu súčasných procesov. Niektorí prítomní poukázali na to, že reformné zámery zvyšujú administratívnu náročnosť pri podávaní projektov, avšak zároveň konštatovali, že ak budú výsledkom reálne zlepšenia, tak je to prijateľné. Ako veľké riziko však väčšina prítomných vníma slabú komunikáciu projektov. Slabá informovanosť totiž významne znižuje záujem a ochotu užívateľov používať nové služby, a tým predlžuje očakávanú návratnosť investícií – štát teda nešetrí a míňa prostriedky dlhšie, ako pôvodne očakával.

V riadení informatizácie vníma odborná verejnosť posun najmä v transparentnosti a otvorenosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Prínosom je podľa nich nový odborný tím, ktorý riadi a koordinuje informatizáciu a vytvára možnosti na zapájanie odborníkov a aktivistov do formovania strategických cieľov, do tvorby odborných materiálov, pripomienkovania projektov a pod.

Záujem vzbudila aj diskusia o prínosoch združenia Slovensko.Digital. Napriek tomu, že niektorí účastníci vnímali kritiku združenia voči štátnym projektom negatívne, silne zazneli hlasy, že verejná kontrola odborníkmi, ktorí sa vyznajú v informačných technológiách, je potrebná, formuje verejnú mienku a vytvára tak dôležitý tlak na kvalitu, transparentnosť a užitočnosť projektov.

Témou okrúhleho stola boli aj zmeny v obstarávaní IT projektov. Prítomní sa zhodli na tom, že zmeny v obstarávaní IT projektov sú dôležité, ak sa chceme vyvarovať chýb z minulosti a je potrebné vyskúšať aj iné postupy pri zameraní sa na výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a riešenia.

Na záver diskusie zaznelo varovanie, že kritickým bodom sa stáva dostatok kvalifikovaných ľudí a kvalita vzdelávania. Napriek všetkým snahám je záujem o odborné stredné aj vysoké školy nižší, než očakávaný, čo sa už onedlho prejaví na nedostatku kapacít v rôznych oblastiach informatizácie – riadení IT projektov, vývoja nových riešení a inovácií, či prevádzke a podpore. Túto tému organizátori konferencie ITAPA vnímajú tiež ako dôležitú a radi by sa jej venovali na niektorom z ďalších podujatí.