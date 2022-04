Z Mariupolu dokázali odísť štyri evakuačné autobusy, situácia je však zložitá a ďalším sa to už nemusí podariť

Z obliehaného ukrajinského mesta Mariupoľ sa v stredu prostredníctvom humanitárneho koridoru podarilo odísť štyrom autobusom s evakuovanými ľuďmi. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na vicepremiérku Irynu Vereščukovú.

Unikajúci ľudia strávili noc v Berďansku a momentálne smerujú do Vasylivky, spresnila podľa CNN Vereščuková prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram s tým, že ich čoskoro očakávajú v meste Zaporižžia. Evakuácie žien, detí a seniorov by podľa nej mali pokračovať aj vo štvrtok, no „bezpečnostná situácia je zložitá a môže sa to zmeniť“.

V stredu Vereščuková informovala, že s ruskou stranou dohodli evakuačný koridor, ten však napokon nefungoval ako mal, pretože „okupanti v dôsledku nedostatočnej kontroly nad vlastnou armádou nedokázali zabezpečiť riadny pokoj zbraní“.