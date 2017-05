Video: Thomas sa za zub pomstil 53 bodmi, Golden State začali víťazne

NEW YORK 3. mája (WebNoviny.sk) – V prvom zápase prišiel o predný zub, v druhom sa pomstil 53 bodmi – Isaiah Thomas priviedol Boston k druhému víťazstvu (129:119) v sérii semifinále play-off Východnej konferencie basketbalovej NBA nad Washingtonom. Celtics si stav 2:0 na zápasy vybojovali až v predĺžení, v ktorom domáci rozohrávač strelil 9 z 15 bodov svojho tímu. Pri premiére s chráničom chrupu mu jeden bod chýbal na vyrovnanie klubového rekordu Johna Havliceka v play-off.

„Čo k tomu povedať? Dnes sa chvíľu necítil veľmi dobre. Mal za sebou ťažký deň, počítal som s tým, že sa to prejaví. Ale on to zvládol a dostal sa cez päťdesiatku. Obdivuhodné,“ uviedol tréner Brad Stevens. Thomas sa stal len piatym hráčom v bohatých dejinách Bostonu s 50 bodmi v zápase vyraďovacej časti. A to strávil dva dni v zubárskom kresle.

Hosťom nepomohlo ani 40 bodov a 13 asistencií Johna Walla. „Také je play-off. Každý zápas je extrémne náročný. Súper využil výhodu domáceho prostredia, teraz je rad na nás, aby sme sa nesklamali divákov, ktorí nás celú sezónu verne povzbudzovali,“ konštatoval kouč Wizards Scott Brooks.

Ako posledný vstúpil do 2. kola play-off najlepší tím základnej časti Golden State a úlohu favorita proti Utahu zvládol. Warriors zvíťazili 106:94 a ujali sa vedenia 1:0 na zápasy. V Oaklande sa strelci držali viac pri zemi, najlepší z nich, domáci Stephen Curry, dosiahol 22 bodov.

Semifinále play-off NBA

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Boston – Washington 129:119 po predĺžení (29:42, 35:25, 20:22, 30:25 – 15:5), stav série 2:0

Najviac bodov: Isaiah Thomas 53, Horford 15 (12 doskokov), Jae Crowder a Avery Bradley po 14 – Wall 40 (13 asistencií), Markieff Morris 16, Gortat 14 (10 doskokov)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Golden State – Utah 106:94 (27:21, 31:25, 26:27, 22:21) – stav série 1:0

Najviac bodov: Stephen Curry 22, Durant a Draymond Green po 17 – Gobert 13, Hayward a Rodney Hood po 12