Začal sa súdny proces s komplicmi útočníkov na Charlie Hebdo, medzi obvinenými je aj jedna žena

V stredu sa začal súdny proces s údajnými komplicmi páchateľov teroristických útokov v Paríži v januári 2015. Trinásť mužov a jedna žena sú obvinení z kupovania zbraní a automobilov a pomoci útočníkom s logistikou. Troch, vrátane spomenutej ženy – manželky jedného z útočníkov, súdia v neprítomnosti, keďže sa predpokladá, že ušli do severnej Sýrie a Iraku.

Útoky zo 7. – 9. januára 2015 si vyžiadali životy sedemnástich ľudí aj všetkých troch útočníkov. Bratia Cherif a Said Kouachiovci najprv zaútočili na redakciu satirického týždenníka Charlie Hebdo, ktorú strážila polícia od publikácie karikatúr proroka Mohameda spred niekoľkých rokov, a zastrelili 12 ľudí.

Počas nasledujúcich dní ich kumpán Amedy Coulibaly zabil policajtku na predmestí Paríža a ďalších štyroch ľudí počas rukojemníckej drámy v obchode s kóšer tovarom. Všetci traja útočníci zomreli počas prestreliek s políciou. Udalosti z januára 2015 spustili vlnu násilných útokov Islamského štátu v Európe.

Jediný obvinený s doživotným trestom

Jediný obvinený, ktorý v súvislosti s útokmi čelí doživotnému trestu, je Ali Riza Polat. Ten je obvinený z toho, že pôsobil ako „spojovací článok“ medzi útočníkmi.

Podľa súdneho vyšetrovania sa objavuje v každom štádiu plánovania útokov, organizoval bezpečné telefónne spojenie, kontroloval ceny výbušnín a munície a cestoval s Coulibalym do Belgicka. Polat bol prvý z obvinených, čo počas stredajšieho pojednávania prehovoril, pričom len potvrdil svoje meno a dátum zatknutia.

Týždenník znovu publikoval karikatúry Mohameda

Proces sa začal za prísnych bezpečnostných opatrení, pričom osoby prichádzajúce do hlavnej súdnej siene a priľahlých miestností absolvovali viacero policajných prehliadok. Začať sa mal pritom už v marci, ale odložili ho pre pandémiu koronavírusu. Trvať by mal do novembra.

Na pultoch trafík s v stredu objavilo najnovšie číslo Charlie Hebdo. Týždenník pri príležitosti začatia procesu znovu publikoval kontroverzné karikatúry proroka Mohameda, na ktoré sa odvolávali útočníci.