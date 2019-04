Začiatkom júna vydajú Aviciiho posmrtný album, jeho názov bude Tim

BRATISLAVA 5. apríla (WebNoviny.sk) – Fanúšikovia a fanúšičky zosnulého švédskeho DJ-a a hudobného producenta Aviciiho sa môžu tešiť na jeho nový album.

Aviciiho tím oznámil, že posmrtne vydá nahrávku Tim, ktorá sa dostane na trh 6. júna. Zisky z predaja poputujú do nadácie Tim Bergling Foundation, ktorú založila jeho rodina s cieľom zvýšiť povedomie o mentálnom zdraví a prevencii samovrážd. Prvý singel z albumu s názvom SOS zverejnia už 10. apríla.

Avicii podľa tlačovej správy, na ktorú sa odvoláva magazín Billboard, pred smrťou dokončoval nový album. Zanechal po sebe zbierku „takmer dokončených skladieb spolu s poznámkami, e-mailovou komunikáciou a textovými správami o hudbe“. Jeho spolupracovníci nahrávku dokončili, pričom sa pokúšali svoju prácu čo najviac zosúladiť s jeho víziou.

Avicii*

*vlastným menom Tim Bergling, sa na hudobnej scéne pohyboval od roku 2006. V roku 2013 vydal debutový album True, ktorý obsahuje single Wake Me Up, Hey Brother, You Make Me, Addicted to You a Lay Me Down. O dva roky neskôr naň nadviazal nahrávkou Stories. Medzi jeho hity patrí napríklad aj singel Levels. Počas kariéry spolupracoval s hviezdami ako Madonna, Robbie Williams, David Guetta, Wyclef Jean či Nile Rodgers. Na konte má American Music Award, Billboard Music Award, dve MTV Europe Music Awards či dve nominácie na Grammy. Americký magazín Forbes ho v roku 2016 zaradil do zoznamu najsľubnejších mladých Európanov. Zomrel v apríli 2018.