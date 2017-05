Začína sa boj o finále Ligy majstrov, Real Madrid privíta Atlético

MADRID 1. mája (WebNoviny.sk) – Madridské kluby Real a Atlético na seba natrafia v utorňajšom prvom zápase semifinále futbalovej Ligy majstrov.

Súboj minuloročných finalistov môže predznamenať, ktorý z tímov zo španielskej metropoly by sa 3. júna mohol predstaviť v tohtosezónnom rozhodujúcom stretnutí o “ušatú trofej” vo waleskom Cardiffe.

Duel na Štadióne Santiaga Bernabéua má výkop o 20.45 h SELČ, z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Angličan Martin Atkinson. Odveta na Štadióne Vicenteho Calderóna, vzdialenom iba osem kilometrov, je na programe v stredu 10. mája.

“El Derbi madrileňo” štvrtý rok po sebe

Európsky pohár číslo jeden ponúkne “El Derbi madrileňo” štvrtý rok po sebe. V predošlých troch sezónach bol vždy úspešnejší Real – ovládol finálové stretnutia v Lisabone (2013/2014) a Miláne (2015/2016), a Atlético prekonal aj vo štvrťfinále ročníka 2014/2015. “Biely balet” taktiež postúpil cez mestského rivala do finále Európskeho pohára majstrov 1958/1959 v Stuttgarte, v ktorom získal štvrtý z dovedna jedenástich titulov kontinentálneho šampióna.

“Vo štvrtej sezóne po sebe sa stretávame s Atléticom Madrid. Poznáme sa veľmi dobre. Je to ťažký súper. Brilantne bráni a je veľmi pevný. Budú to dva tvrdé súboje v extrémnom nasadení. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa dostali do finále. Atlético dokáže využiť každú chybu. Naša koncentrácia musí byť perfektná a nikto si nemôže dovoliť ani najmenšie zaváhanie, pretože nás to môže vyjsť draho,” vyhlásil pre oficiálnu stránku “bieleho baletu” Emilio Butragueňo, riaditeľ pre medzinárodné vzťahy v tomto klube.

Rekordná séria Realu Madrid

Real Madrid ťahá v súťaži rekordnú šnúru 35 domácich duelov s minimálne jedným streleným gólom. Posledný tím, ktorý si na Bernabéu v LM udržal čisté konto, bola v apríli 2011 Barcelona.

“Biely balet” a turínsky Juventus sú jediné nezdolané tímy v tohtosezónnej edícii LM. Zaujímavosťou počínania “Los Blancos” v jarnej vyraďovačke je skutočnosť, že zvíťazil vo všetkých štyroch vystúpeniach, hoci v nich zakaždým inkasoval ako prvý.

“Je veľmi dôležité, aby sme v domácom prostredí dosiahli dobrý výsledok. Keď uvidíme, ako nás cestou na štadión vítajú tisícky fanúšikov, dodá nám to mimoriadnu vzpruhu. Chcel by som vyzvať našich priaznivcov, aby stáli za nami a podporovali nás. Veľmi nám na tom záleží,” vyhlásil pre oficiálnu stránku Európskej futbalovej únie (UEFA) brazílsky defenzívny stredopoliar Realu Casemiro.

Pre Real pôjde o 28. účasť medzi najlepším kontinentálnym kvartetom. V súčte všetkých európskych pohárových súťaží bol Real doteraz v semifinále 32-krát. “Pusinky” sa v súbojoch o finále LM predstavia siedmy rok v slede.

Oba tímy v generálke nezaváhali

“Merengues” aj “Los Colchoneros” sa na semifinále Ligy majstrov naladili víťazstvami v Primera División. Real na domácej pôde triumfoval nad nepríjemnou Valenciou (2:1), Atlético dosiahlo najvyššiu výhru v tomto kalendárnom roku, keď na Kanárskych ostrovoch vyškolilo domáci UD Las Palmas (5:0).

“Získali sme tri body a sme o krok bližšie k titulu v La Lige. Sústredíme sa iba na naše stretnutia a ak získame desať bodov z možných dvanásť, staneme sa šampiónmi. Spravíme pre to maximum. V utorok to bude veľmi ťažké, tvrdé a bojovné stretnutie, v ktorom môžu rozhodnúť najmenšie detaily. V zápasoch s Atléticom je tak stále, bude to náročné semifinále, ale dúfajme, že sa nám podarí postúpiť do Cardiffu,” vyhlásil pravý obranca Realu Dani Carvajal.

“V Las Palmas sme odohrali skvelý prvý polčas. Hrali sme veľmi dobre a súperovi sa príliš nedarilo. Nakoniec nám stačilo 20 minút, aby sme získali zápas pod svoju kontrolu. Do duelov LM s Realom tak pôjdeme s veľkou chuťou a nadšením,” poznamenal pre oficiálny web Atlética stredopoliar Saúl Ňíguez.

Odkedy lavičke “Rojiblancos” šéfuje Argentínčan Diego Simeone (od roku 2011, pozn.), toto mužstvo si v 46 dueloch LM udržalo až 27-krát čisté konto. Na druhej strane, Atlético zaznamenalo v tejto sezóne spomedzi semifinálového kvarteta najnižší počet strelených gólov – iba 13 v 10 zápasoch.

“Máme príležitosť, akú nemala žiadna generácia v histórii Atlética Madrid, a to musí byť pre nás motivácia. Real je favoritom proti komukoľvek, ale my vieme, kto sme. Mnohokrát sme sa presvedčili, že môžeme súperiť s každým. Nikoho sa nebojíme, bude to ťažké, no máme šancu preniknúť ďalej, napísať novú kapitolu dejín Atlética a dať našim fanúšikom niečo, čo si budú pamätať ďalších 100 rokov,” povedal pre denník Marca útočník Fernando Torres.

Sabrosa vyzdvihol Ronalda

Bývalý hráč “Los Colchoneros” Simao Sabrosa sa domnieva, že Simeoneho tím je schopný zvládnuť semifinálovú bitku s Realom.

“Veľká zmena, ktorú som si v súčasnom mužstve Atlética všimol, je to, že z hráčov srší veľká motivácia už na rozcvičke. A to je dôležité, pretože v zápase si nemôžete dovoliť vypustiť päť minút. Poznajú svoje hranice a presne vedia, čo chcú a čo majú na ihrisku robiť,” povedal podľa beIN Sports 37-ročný Portugalčan.

Zároveň vyzdvihol krajana z tábora Realu Cristiana Ronalda, ktorý vo štvrťfinále piatimi gólmi prispel k postupu cez Bayern Mníchov (2:1 vonku, 4:2 po predĺžení doma) a stal sa prvým hráčom futbalovej histórie, ktorý strelil v európskych pohároch aj LM 100 gólov.

“Každý deň, keď sa prebudí, je prvý v šatni. Začína trénovať hodinu pred začiatkom tréningu a pokračuje aj po ňom. Okrem toho má špičkovú životosprávu. To všetko je dôvodom, prečo je dlhodobo na tejto úrovni. Môžete byť na vrchole, ale zotrvať tam toľko rokov ako Cristiano je veľmi ťažké,” doplnil Simao, ktorý vedno s Ronaldom získal striebornú medailu na domácich ME 2004.

Ani jeden z madridských rivalov nebude môcť v utorok nastúpiť v najsilnejšom zložení. V drese Realu pravdepodobne nevybehne na trávnik útočník Gareth Bale. Pre zranenie absentuje aj stopér Pepe a úplne doliečený stále nie je ďalší stredný obranca Raphael Varane. Atléticu nepomôže uruguajský stopér José María Giménez, z nedávnych problémov sa však už vystrábili Šime Vrsaljko aj Yannick Ferreira Carrasco.