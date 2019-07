Začína sa proces v kauze falšovania zmeniek, podnikateľ Marian K. sa ho nezúčastní

V pondelok 22. júla sa začína na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku súdny proces v kauze údajného falšovania zmeniek v hodnote takmer 70 miliónov eur.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti v tomto prípade čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian K. a bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol R.

Marian K. požiadal o konanie v neprítomnosti

Pojednávanie je zatiaľ rozvrhnuté na šesť pojednávacích dní, 22. až 24. júla, a následne od 29. do 31. júla. Obžalovaný Marian K. však prostredníctvom svojho obhajcu požiadal o konanie v neprítomnosti, čo súd zobral na vedomie. Na pojednávaní teda osobne prítomný nebude.

Podaniu obžaloby v tomto prípade predchádzala séria občianskoprávnych súdnych sporov, v ktorých si vyplatenie zmeniek, údajne vystavených v roku 2000 a splatných po 15 rokoch, nárokovala firma Správa a inkaso zmeniek podnikateľa Mariana K. Vyplatiť ich mal ako žalovaný v prvom rade Pavol R. ako bývalý riaditeľ TV Markíza a bývalý majiteľ spoločnosti Markíza Slovakia, a v druhom rade samotná spoločnosť Markíza Slovakia.

Pavol R. pred súdom začiatkom februára 2018 priznal podpis štyroch zmeniek s miliónovou hodnotou s tým, že ak by zmenky nepodpísal v roku 2000, „nebola by TV Markíza„. Podľa Pavla R. je za celú situáciu zodpovedná jeho bývalá spoločníčka v Markíze Silvia Volzová, vinou ktorej sa televízia dostala do exekúcie. „Ja som len naprával veci, ktoré ona spôsobila,“ uviedol Pavol R. s tým, že v súvislosti s exekúciou voči televízii vznikla otázka, či tým nebude postihnutá aj vysielacia licencia.

Licencia mohla byť zrušená

Podľa neho hrozilo, že licencia ako nemajetkové právo prejde na spoločnosť Gamatex ako veriteľa, v dôsledku čoho by mohla byť licencia zrušená. Spôsob, ako tomu predísť, bola podľa Pavla R. kúpa spoločnosti Gamatex. Tá sa nakoniec udiala tak, že 80 miliónov korún bolo vyplatených ihneď a ďalších 500 miliónov malo byť vyplatených neskôr po splnení stanovených podmienok. Podmienkami vyplatenia boli predĺženie vysielacej licencie, zvýšenie hodnoty televízie, ako aj zabezpečenie vlastníctva akcií jedným subjektom. „Podpis zmeniek nepoškodil Markízu, umožnil jej 17 rokov vysielať,“ dodal Pavol R.

Markíza počas súdnych konaní dlhodobo spochybňovala pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000. Taktiež argumentovala, že Pavol R. pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované nikde v účtovných dokladoch. Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Mariana K., ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek. Markíza sa tiež odvoláva na znalecký posudok vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou, ktorý spochybňuje, že zmenky boli podpísané v roku 2000.

Pravosť zmeniek nepreukázali

Ešte v občianskoprávnom konaní pritom spoločnosť navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade zmenky v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala. Znalecké posudky v tomto prípade predložili aj Marian K. a Pavol R., pravosť zmeniek však podľa Markízy nepreukázali. Spoločnosť takisto pripomína, že podľa Mariana K. a Pavla R. navrhol situáciu okolo kúpy Gamatexu riešiť prostredníctvom zmeniek nebohý právnik Ernest Valko, ktorý vystupoval ako právny poradca Gamatexu.

„Valko by sa v roku 2000 poradenstvom pre Gamatex dostal do zjavného konfliktu záujmov, keďže bol podpredsedom Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ktorá rozhodovala o licencii v prípade daného sporu,“ konštatuje Markíza.

Pavol R. stojí pred súdom aj v inej trestnej veci, čelí obžalobe z objednávky vraždy jeho bývalej spoločníčky Volzovej. Marian K. je tiež obvinený v ďalších kauzách, vrátane vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky.