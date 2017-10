Zadržaných počas najväčšej akcie finančnej polície NAKA vzali do väzby

BANSKÁ BYSTRICA 16. októbra (WebNoviny.sk) – Sudca pre prípravné konanie na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici vzal do väzby trinásť mužov zadržaných počas akcie Shark na území štyroch krajov.

Obvinení podali sťažnosť

Akceptoval návrh prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na ich vzatie do väzby z dôvodu, že by mohli pokračovať v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinení podali voči nemu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

Obvinení sú stíhaní pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, krátenia dane a poistného a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Škoda, ktorú spôsobili, by sa mohla vyšplhať do výšky desiatok miliónov eur.

Najväčšia akcia finančnej polície NAKA

Išlo o najväčšiu akciu finančnej polície NAKA. V piatok 13. októbra približne päťsto jej príslušníkov, ale i ostatných zložiek Policajného zboru, zasahovali v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji.

Vykonali domové prehliadky a prehliadky iných priestorov vo viac ako 40 objektoch s cieľom zadokumentovať závažnú ekonomickú trestnú činnosť.

Zadržali viac ako šesť desiatok osôb. Najviac pre podozrenia z daňových únikov a inej ekonomickej trestnej činnosti.