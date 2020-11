Zákaz vychádzania s výnimkami sa na Slovensku predlžuje do 14. novembra

Zákaz vychádzania potrvá pre všetky okresy do 14. novembra. Vyplýva to z uznesenia vlády SR, ktoré na stredajšom rokovaní prijali ministri. Obmedzenie pohybu neplatí v čase od 1:00 do 5:00.

Nebude sa vzťahovať ani na osoby s negatívnym PCR testom, vykonaným od 7. do 8. novembra, alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19 vykonanom v rámci celoplošného testovania.

Platiť to bude iba v 45 okresov, ktoré podstúpia druhé kolo plošného testovania. Pre zvyšné okresy platí doterajší certifikát z testovania z 29. októbra až 1. novembra.

V platnosti sú aj ďalšie výnimky.