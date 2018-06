Odborári žiadajú zvýšiť minimálnu mzdu na 635 eur, zamestnávatelia to považujú za sci-fi

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR považuje návrh Konfederácie odborových zväzov (KOZ) na úpravu minimálnej mzdy pre rok 2019 vo výške 635 eur za absolútne nereálny, pretože predstavuje také zásadné zvýšenie minimálnej mzdy, ktoré nemá žiadnu oporu v reálnych ekonomických číslach.

Nereálny návrh

Uviedol to v pondelok na spoločnej tlačovej besede AZZZ, Asociácie súkromných lekárov a Asociácie nemocníc Slovenska prezident AZZZ Tomáš Malatinský.

„Zamestnávatelia ako takí nie sú proti zvyšovaniu miezd, tým pádom aj minimálnej mzdy, len musíme chápať súvislosti, ktoré sú s tým spojené. Podnikateľský sektor má niekedy možnosť mzdový nárast uplatniť v svojich cenách,“ povedal prezident AZZZ SR. Zároveň dodal, že horšie to je so sektormi, ktoré sú naviazané na verejné financie, či už to je školstvo alebo zdravotníctvo.

V súčasnosti je minimálna mzda na úrovni 480 eur. „Nárast zo 480 na 635 eur je pre asociáciu neprijateľný na akékoľvek rokovanie,“ povedal Malatinský. Zároveň ho označil za návrh „z oblasti sci-fi“. Podľa asociácie spomínaný návrh zároveň nie je ani v reálnych možnostiach štátneho rozpočtu, keďže výška minimálnej mzdy má zásadný vplyv aj na mzdy vo verejnom sektore.

Treba vykryť výpadok v rozpočte

Zamestnávatelia tiež pripomínajú, že z hľadiska vývoja minimálnej mzdy na Slovensku bolo zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2018 jej najvyšším zvýšením za posledné roky, konkrétne o 10,34 %.

V porovnaní sumy minimálnej mzdy z roku 2010 a roku 2018 už ide o 56-percentný nárast. Návrh KOZ na úpravu sumy mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy pre rok 2019 však tieto štatistiky podľa AZZZ SR ďaleko presahuje. Takisto podľa asociácie treba brať ohľad aj na mieru inflácie. Národná banka Slovenska predikuje mieru inflácie pre rok 2019 na úrovni 2,3 %.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) opätovne žiada dofinancovať systém, aby vykryla vzniknutý výpadok v rozpočte. „Dofinancovanie rezortu zdravotníctva vnímame ako krok nevyhnutný pre riadne fungovanie rezortu zdravotníctva, zabezpečenie poskytovania a zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti,“ povedal na tlačovej besede prezident ANS Marián Petko. Ako ozrejmil, plánované zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2019 si pre nemocnice združené v ANS vyžiada 60 miliónov eur.

Kolaps ambulančného sektora

Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth upozornil na zlú situáciu v ambulantnom sektore. Pripomenul prísľub ministerstva zdravotníctva dofinancovať ambulantný sektor 50 mil. eur. „Dodnes, a už máme polovičku roka 2018, sme nevideli ani cent. Ďalšie navyšovanie prostriedkov pre našich zamestnancov je pre nás likvidačné,“ zdôraznil Šóth. Ambulantný sektor podľa neho kolabuje.

„Nie sú to len varovania, dnes už cítime reálny dopad nepriaznivej situácie. Naprieč celým Slovenskom dochádza k zániku ambulancií kolegov, ktorí odchádzajú do dôchodku a o prevzatie ich ambulancií nie je záujem. A týka sa to všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorasť a tiež špecialistov. V niektorých regiónoch je situácia naozaj kritická, máme konkrétne prípady zaniknutých ambulancií a príklady, keď lekári musia prevziať pacientov zo zaniknutých ambulancií, ktorých množstvo sa nedá zvládnuť,“ konštatoval Šóth.

Viceprezident AZZZ SR Rastistlav Machunka podotkol, že predstavitelia AZZZ plne rešpektujú zákon o minimálnej mzde a možnosť rokovania o dohode výšky minimálnej mzdy pre nadchádzajúci rok.

„O návrhu na úpravu sumy mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy pre rok 2019 sú predstavitelia AZZZ SR pripravení rokovať, avšak iba za predpokladu, že tieto rokovania budú rešpektovať reálne ekonomické a sociálne ukazovatele a zákonom dané kritériá. V opačnom prípade považujeme takéto rokovania za neefektívne,“ dodal.