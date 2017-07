Západné sily počas bojov s Islamským štátom v Mósule vraj porušovali medzinárodné právo

ARBÍL 12. júla (WebNoviny.sk) – Američanmi vedená koalícia v stredu odmietla ako “nezodpovednú” správu Amnesty International (AI), podľa ktorej západné sily počas bojov s Islamským štátom v Mosule porušovali medzinárodné právo.

Vytrvalé a nezákonné útoky

Ľudskoprávna organizácia vo svojej utorkovej správe uviedla, že irackí civilisti boli počas deväťmesačných tvrdých bojov vystavení “vytrvalým a nezákonným útokom” zo strany koalície a irackých síl. Podľa jej údajov tiež militanti v druhom najväčšom meste Iraku masovo vraždili a násilne premiestňovali civilistov s cieľom použiť ich ako ľudské štíty.

“Vojna nie je príjemná a predstierať, že by taká mala byť, je bláznivé a ohrozuje to životy civilistov aj vojakov,” uviedol v reakcii hovorca koalície, plukovník Joe Scrocca pre agentúru The Associated Press.

V boji zahynulo vyše 5000 civilistov

Iracký premiér Hajdar Abádí vyhlásil “totálne víťazstvo” v Mosule v pondelok, avšak zrážky na okraji Starého mesta pokračovali až do utorkového večera. AI tvrdí, že v boji koaličných síl o západný Mosul zahynulo celkovo 5 805 civilistov, pričom to označila “katastrofu”.

Islamský štát ovládol mesto v lete 2014, keď dobyl aj väčšinu severného a západného Iraku. Iracká armáda za podpory západných síl územie postupne získavala späť, čo si však vyžiadalo svoju daň: zo svojich domovov museli ujsť tisíce civilistov a celé štvrte sa zmenili na trosky.