Zápas vodnopólistiek Maďarska a Kórejskej republiky bol fraškou, podieľala sa na nej aj Slovenka

Doslova frašku prinieslo víkendové stretnutie medzi družstva Maďarska a domácej Kórejskej republiky v ženskom vodnopólovom turnaji na majstrovstvách sveta v plaveckých športoch v Kwangdžu.

Maďarky totiž zdolali hostiteľky vysoko 64:0, čo je nielen rekord svetových šampionátov, ale aj prekonané maximum zo Svetovej univerziády 1985 (Juhoslávia – Guatemala 62:0).

Osem gólov Rybanskej

Zaujímavosťou je, že na nedeľňajšom rekorde sa ôsmimi gólmi podieľala iba 19-ročná Slovenka Nataša Rybanská, ktorá pred dvoma rokmi prijala maďarské občianstvo a v Maďarsku sa jej mimoriadne darí.

Vo výbere domácej Kórejskej republiky nastúpili veľmi mladé hráčky, ktoré prvý spoločný zápas odohrali pred mesiacom. „Hráčkam som povedal, aby dali toľko gólov, koľko dokážu. Na druhej strane som im prízvukoval, aby sa nezranili a dobre sa pripravili na ďalšie zápasy. Zostal som veľmi prekvapený, že súperky sú také slabé, ale prejavili sme im rešpekt, že sme si z ich výkonu nerobili srandu a nepokúšali sa o rôzne ‚fintičky‘. Dali sme toľko gólov napriek tomu, že sme šli ‚na pol plynu‘,“ povedal po stretnutí kouč víťazného tímu Attila Bíró podľa oficiálneho webu Maďarského vodnopólového zväzu. Bíró ešte dodal: „Bol to najdlhší zápas v mojej kariére. A aj najnudnejší.“

Veľká škola pre Slovenku

Nataša Rybanská sa vo farbách Slovenska predstavila napríklad na Európskych hrách 2015 v Baku. „Na Slovensku sa mi nedostalo takej školy, akú mám tu v Maďarsku. Veľmi mi tiež pomohol tréner a bývalý skvelý hráč Tamás Faragó, ktorý si ma všimol a verí mi. Práve on mi ponúkol možnosť reprezentovať Maďarsko. A ja ho predsa nemôžem a nechcem sklamať,“ zhodnotila piešťanská rodáčka, ktorá je so 190 cm najvyššia v celom tíme a práve to je jednou z jej devíz. „Moji tréneri to zbožňujú. Vidia veľa možností, ako s mojou výškou pracovať a ako ju využiť,“ prezradila mladá pólistka pre Piešťanský denník.

Pôsobenie v Maďarsku je pre Slovenku veľkou školou. „Doma nemáme trénerov a školu, akú majú v Maďarsku. Tu sú dievčatá odmala pripravované na záťaž, ktorá sa im postupne zvyšuje. Na Slovensku to akosi nevieme. Viem to podľa seba. Prišla som sem a veľa vecí som neovládala, lebo ma to nemal kto naučiť,“ doplnila Rybanská.