Zásady, ktoré by ste mali dodržiavať počas extrémne vysokých až tropických letných teplôt

BRATISLAVA 26. júna (WebNoviny.sk) – Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) upozorňuje ľudí na niekoľko zásad, ktoré by mali dodržiavať počas extrémne vysokých až tropických letných teplôt.

Ako ďalej agentúru SITA informovala Zuzana Drobová z ÚVZ SR, sú to pitný režim, aj keď necítime smäd, ľahká strava, vzdušné oblečenie, opaľovanie s mierou, správne nastavená klimatizácia a zabránenie prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná do domácnosti.

Čo sa nezapočítava do pitného režimu?

Podľa ÚVZ SR dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody, nie však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu.

Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú tekutiny prijaté vo forme malinoviek, piva, alkoholu či kávy. Čo sa týka stravy, mala by byť v lete ľahšia, to znamená ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, ako napríklad celozrnné výrobky, ovocie a zelenina, nízkotučné mliečne výrobky, ryby, hydina, zemiaky či strukoviny.

Dôležité je tiež oblečenie, malo by byť podľa možnosti svetlých farieb a z prírodných materiálov, ľahké, vzdušné a voľného strihu. Počas pobytu vonku by si ľudia mali chrániť zrak slnečnými okuliarmi a používať pokrývku hlavy.

Ako nastaviť klimatizáciu

Slniť sa treba len ráno alebo neskoro popoludní. V prípade pobytu pri vode, na kúpaliskách a v prírode sa treba od 10:00 do 16:00 zdržiavať v tieni. Pri opaľovaní treba používať krémy s vysokým ochranným faktorom pred ultrafialovým žiarením.

Klimatizácia musí byť nastavená tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako päť maximálne sedem stupňov Celzia. V domácnosti je potrebné zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná tienením, napríklad žalúziami alebo roletami. Taktiež je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním.

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavy a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.