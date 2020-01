Zatiahnutie Slovenska a NATO do konfliktu s Iránom je nepravdepodobné, tvrdí bývalý diplomat

Je vysoko nepravdepodobné, že by Spojené štáty americké (USA) zatiahli Slovensko a NATO do konfliktu s Iránom. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal bývalý diplomat a predseda Globsecu Rastislav Káčer. Pripomenul, že premiestnenie slovenských vojakov z Iraku bolo rozkazom vedenia operácie NATO, nie rozhodnutím Slovenska. Európa by sa podľa neho mala naučiť brániť sama a nie sa neustále spoliehať na ochranu USA.

Útok na jednu krajinu = útok na všetky krajiny

Podľa Káčera je vyvolanie článku 5 Washingtonskej zmluvy vysoko nepravdepodobné. Piaty článok zmluvy znamená, že útok na jednu členskú krajinu sa rovná útoku na všetky.

„Nemyslím si, že môže USA využiť článok 5 zmluvy o NATO. Je veľmi nepravdepodobné, že by nejaký útok na ambasádu mohol spustiť článok 5. Neviem si momentálne predstaviť ani situáciu, ktorá by viedla k jeho využitiu,“ zdôraznil Káčer.

Premiestnenie siedmich slovenských vojakov z Iraku, o ktorom v utorok informoval Peter Pellegrini (Smer-SD), je podľa Káčera vecou velenia misie NATO v Iraku.

„Treba povedať, že našich vojakov z Iraku premiestnilo velenie operácie NATO. Teda velenie operácie rozhodlo o stiahnutí časti vojakov mimo územia a nielen našich, takže nešlo o náš unilaterálny krok Slovenska,“ vysvetlil Káčer a dodal, že aj o ďalšom osude vojakov bude rozhodovať vedenie severoatlantickej aliancie.

Rozkol a rozpad NATO

Káčer si nemyslí, že by konflikt medzi USA a Iránom spôsobil rozkol a rozpad NATO. Dokazovať to má aj vyhlásenie Severoatlantickej rady, v ktorom sa všetky členské štáty postavili za USA. Konanie amerického prezidenta Donalda Trumpa však označil za škodlivé, „pretože vytvára ďalších sto otázok v danom regióne a na deväťdesiat z nich nevieme odpovedať.”

Bývalý diplomat si aj na základe aktuálneho správania amerického prezidenta myslí, že Európa sa musí vedieť o svoju bezpečnosť postarať sama.

„Máme na to nemalé finančné prostriedky a viaceré štáty majú veľmi solídne vybudované ozbrojené sily. Spoliehať sa len na úzke spojenectvo a bezpečnostný dáždnik USA by bolo pre Európu veľmi zlé strategické rozhodnutie,“ uviedol Káčer s tým, že to ale nemusí znamenať koniec transatlantického spojenectva, ktoré je v jeho očiach pre európsky región veľmi dôležité.

Zároveň tvrdí, že aktuálne sa európske krajiny nedokážu o svoju vlastnú bezpečnosť postarať bez pomoci USA. Slovensko patrí medzi ne. „V statuse quo, najmä v tom stave, v akom je Slovensko, kedy si neplní svoje záväzky, sa o vlastnú bezpečnosť postarať nedokážeme,“ povedal.

Útok na iracké letisko

Americký prezident Donald Trump nariadil v piatok 3. januára raketový útok na iracké letisko v Bagdade, pri ktorom zabili veliteľa iránskych elitných jednotiek Kuds Kásema Solejmáního a ďalších osem ľudí.

Zomrel aj zástupca šéfa irackej milície Abú Mahdí Muhandis, čo môže ohroziť vzťahy medzi USA a Irakom. Ozbrojený útok má odozvu aj v zahraničí, izraelská armáda je v bojovej pohotovosti.

Veľká Británia, Francúzsko a Nemecko vyzývajú na upokojenie situácie. USA vyzvalo svojich občanov v Iraku, aby opustili krajinu, pretože sa dajú očakávať odvetné útoky a celková destabilizácia regiónu.