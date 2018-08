Zatkli šiestich novinárov za nelegálne preberanie správ, obvinenie môže byť vymyslené

MINSK 9. augusta (WebNoviny.sk) – V Bielorusku vo štvrtok zatkli šiestich novinárov vrátane spravodajcu nemeckej spoločnosti Deutsche Welle Paulyuka Bykowskeho.

Novinári mali údajne využívať nelegálny prístup k správam štátnej tlačovej agentúry BelTA a publikovať správy z jej servisu bez toho, že by za ne platili. Ako informuje agentúra Associated Press, ak im tieto obvinenia dokážu, v Bielorusku im za to hrozí odňatie slobody až na dva roky.

Podľa bieloruského ľudskoprávneho aktivistu Alexa Bialiatskeho sú však obvinenia len vymyslené a vláda prezidenta Alexandra Lukašenka sa takto pokúša zbaviť nepohodlných novinárov.