Lukašenko požiadal Putina o zmenu pravidiel, ruské kluby by mohli angažovať viac Bielorusov

MINSK 20. júna (WebNoviny.sk) – Bieloruský prezident Alexander Lukašenko požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina o zmenu pozície bieloruských športovcov v Rusku. Lukašenko by bol rád, keby športovci z jeho krajiny neboli považovaní za legionárov.

Tým pádom by ruským klubom nič nebránilo v tom, aby angažovali viac Bielorusov. Na začiatok by bol rád, keby sa mu to podarilo presadiť celoplošne vo futbale a hokeji, neskôr aj v ďalších odvetviach.

V súčasnosti to bieloruskí športovci riešia zmenou občianstva, v takom prípade ďalej nemôžu reprezentovať svoju vlasť.