Zdravotná starostlivosť je na vysokej úrovni, dojem podľa Druckera kazia „soft záležitosti“

ŽILINA 26. októbra (WebNoviny.sk) – So zdravotníctvom to nie je také zlé, ako to niekedy z pocitov pri návštevách nemocníc vyzerá. Povedal to minister zdravotníctva Tomáš Drucker po návšteve žilinskej fakultnej nemocnice, ktorá v tohtoročnom hodnotení Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) skončila v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc na poslednom mieste.

„Lekársky personál, zdravotnícky personál, poskytnutie zdravotnej starostlivosti v našich fakultných, univerzitných, ale aj ďalších nemocniciach je na vysoko kvalitnej úrovni. Aj cez všetky tie problémy a individuálne pochybenia, ktoré sa dejú, si myslím, že v porovnaní aj so zahraničím je dostupnosť zdravotnej starostlivosti vysoká,“ povedal Drucker.

Posledné miesto v hodnotení INEKO

Žilinská fakultná nemocnica skončila v hodnotení INEKO na poslednom mieste aj pred rokom. Podľa inštitútu dôvodom sú najmä nízke bodové zisky pri ukazovateľoch rehospitalizovanosť do 30 dní, reoperovanosť, úmrtnosť na mozgovo-cievnu príhodu, úmrtnosť po preklade z JIS, pokuty od ÚDZS a celková spokojnosť pacientov.

Podľa Druckera veľa vecí, čo sa týka spokojnosti pacientov, je pocitových. „Predovšetkým, keď prichádzate na oddelenia, kde zateká, alebo keď nemáte postele. To vytvára obrovský emocionálny tlak na pacienta. Častokrát pacient nevie odborne posúdiť, či mu bola zdravotná starostlivosť poskytnutá na najvyššej úrovni z hľadiska medicínskych štandardov alebo nie. Sú to takzvané soft záležitosti. Preto tvrdím, že práve takéto investície sú nevyhnutné,“ povedal minister zdravotníctva a dodal, že už do konca roka by chcel mať cez centrálne obstarávanie uzatvorené zmluvy s jednotlivými dodávateľmi postelí.

„Aj žilinská, aj ostatné nemocnice sa pripojili, že chcú potom čerpať na základe tejto zmluvy. Čo verím, že pocítia práve pacienti a bude to prispievať aj k zlepšeniu tohto stavu,“ povedal Drucker.

Minister víta porovnávanie kvality nemocníc, no zároveň upozorňuje, že väčšina ukazovateľov je postavená na prieskume medzi pacientmi. „My pripravujeme štandardné diagnosticko-terapeutické postupy, ktoré by mali byť platné v zdravotníctve už od budúceho roka. Budeme mať najprv 31 špecializačných odborov. Tieto postupy sú z medicínskeho hľadiska smerodajné a mali by byť štandardné v rôznych oblastiach. Ale predovšetkým predstavujú aj nárok pacienta, povinnosť úhrady zo zdravotnej poisťovne,“ povedal Drucker.

Hospodárenie je stále stratové

Minister si v žilinskej nemocnici pozrel zrekonštruované interné oddelenie a tiež prebiehajúcu modernizáciu chirurgického oddelenia. Podľa ministra hospodárenie nemocnice je stále stratové, ale súčasnému vedeniu sa darí postupne túto stratu znižovať.

„Uvedomujeme si, že Slovensko aj štátne nemocnice majú takzvaný skrytý dlh. Zanedbané veľa rokov, neinvestovanie do infraštruktúry, obnovy. Prisľúbil som, že do žilinskej fakultnej nemocnice pôjdu v budúcom roku peniaze aj zo štátneho rozpočtu, ktoré máme na investície, na nákup zdravotnej techniky. Bude to v jednotkách miliónov eur a rovnako pôjdu ďalšie peniaze v jednotkách miliónov eur na rôzne rekonštrukcie, infraštruktúru, ktorá je nevyhnutná. Želalo by si to v desiatkach miliónov eur, ale je potrebné samozrejme obnovovať aj iné časti,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Žilinská fakultná nemocnica má podľa ministra v mnohých oblastiach zdravotnej starostlivosti výborné výsledky, napríklad v oblasti onkológie a chirurgie. Do budúcna by privítal osamostatnenie paliatívnej časti interného oddelenia, aby sa zvýšil komfort a dôstojnosť ťažko chorých pacientov.