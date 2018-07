Zdravotné poisťovne nevydajú preukaz držiteľom e-občianskych, zmena sa dotkne niektorých ľudí

BRATISLAVA 2. júla (WebNoviny.sk) – Zdravotné poisťovne už od júla nebudú vydávať klasické preukazy poistencov tým, ktorí majú občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Ako v tlačovej správe informovala Asociácia zdravotných poisťovní SR (AZP), zmena sa dotkne tých poistencov, ktorí sa po návrate zo zahraničia opätovne prihlasujú do zdravotnej poisťovne, ktorí svoj preukaz poistenca stratili, majú ho poškodený alebo im bol odcudzený, alebo tých, ktorí zmenia zdravotnú poisťovňu k 1. januáru 2019, či ktorým sa zmenili identifikačné údaje. Vydané preukazy poistenca ostávajú v platnosti.

Európsky zdravotný preukaz

„Poistenec, ktorý má takýto občiansky preukaz, môže požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia, a to bez akéhokoľvek poplatku za jeho vydanie,“ uviedla výkonná riaditeľka AZP Katarína Kafková.

Ročne zdravotné poisťovne vydajú svojim poistencom 800 tisíc preukazov poistencov. Od januára je v platnosti nová legislatíva, podľa ktorej sa budú vydávať klasické preukazy poistencov len tým, ktorí ešte nemajú občiansky preukaz s elektronickým čipom, teda najmä deťom a seniorom.

S touto zmenou počíta aj v tomto roku naplno implementované elektronické zdravotníctvo. Pacient sa tak u lekára po novom preukáže občianskym preukazom s elektronickým čipom a lekár na jeho identifikáciu použije čítačku, do ktorej vloží tento občiansky preukaz. Pri preukazovaní sa nie je podmienkou mať na občianskom preukaze s čipom aktivovaný elektronický podpis. Rovnaký postup platí aj v lekárňach.

Elektronické zdravotníctvo

Pri návšteve nemocnice by poistenec však už nemal nechávať u sestričky svoj občiansky preukaz s elektronickým čipom až do ukončenia hospitalizácie, ako to bolo bežne zaužívané pri klasických preukazoch poistencov. Aj nemocnice musia byť zapojené do elektronického zdravotníctva, identifikácia poistenca prebieha rovnako, ako pri návšteve lekára v ambulancii alebo v lekárni.

„Ak by sa však poistenec stretol s istými komplikáciami u svojho lekára, v lekárni alebo v nemocnici, stále môže svoj poistný vzťah preukázať aj európskym preukazom zdravotného poistenia, ktorý je rovnocennou náhradou klasického preukazu poistenca. Takýto postup je bežný aj v iných krajinách. Napríklad v Českej republike klasické preukazy poistencov vôbec nevydávajú a v plnej miere využívajú len európske preukazy zdravotného poistenia,“ uzavrela Kafková.