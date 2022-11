Zelenskyj mení rétoriku, za istých podmienok by pristúpil na mierové rokovania s Ruskom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil možnosť mierových rozhovorov s Ruskom, čo je posun od jeho skoršieho odmietnutia rokovať s ruským vodcom Vladimirom Putinom.

Zelenskyj v pondelok neskoro večer naliehal na medzinárodné spoločenstvo, aby „prinútilo Rusko ku skutočným mierovým rozhovorom“ a vymenoval svoje obvyklé podmienky pre dialóg – vrátenie všetkých okupovaných území Ukrajiny, náhradu škôd spôsobených vojnou a stíhanie vojnových zločinov.

V podaní Zelenského, ktorý koncom septembra podpísal dekrét o „nemožnosti viesť rozhovory“ s Putinom, to síce predstavuje zmenu rétoriky, no zároveň je ťažké si predstaviť, že by Moskva pristúpila na spomenuté ukrajinské podmienky pre začatie dialógu.

Správy o možnosti mierových rozhovorov prišli v čase, keď milióny Američanov rozhodujú o tom, kto ovládne Kongres. Ak sa potvrdia predpoklady a Republikáni získajú väčšinu v Snemovni, naruší to schopnosť prezidenta Joea Bidena prijímať zákony vrátane veľkých balíkov vojenskej a inej pomoci pre Ukrajinu.

Rusko a Ukrajina viedli na začiatku vojny niekoľko kôl rozhovorov v Bielorusku a Turecku, no tie nepriniesli žiadne výsledky.