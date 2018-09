Železnice Slovenskej republiky upozorňujú na výluky, cestujúcich prepravia autobusmi

BRATISLAVA 3. septembra (WebNoviny.sk) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na výluky na jednokoľajových tratiach, pre ktoré budú cestujúcich prepravovať náhradnou autobusovou dopravou.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková, výluka bude na železničných úsekoch Žarnovica – Nová Baňa v utorok 4. a stredu 5. septembra od 8:30 do 12:10, Holiša – Lučenec 4. septembra od 8:10 do 11:50 a Rimavská Baňa – Hnúšťa 4. septembra od 8:00 do 12:15.