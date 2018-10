Železnice upozorňujú na výluky vlakov v Bratislave a na východe Slovenska

BRATISLAVA 2. októbra (WebNoviny.sk) – Železnice slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na výluky vlakov v hlavnom meste a na východe Slovenska.

Ako agentúru SITA informoval Dávid Bozsaky z odboru komunikácie ŽSR, výluka v úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava Nové Mesto sa začne v stredu 3. októbra a potrvá do nedele 7. októbra. V tomto medzistaničnom úseku budú opravovať izolácie mosta v km 3,699, vykonajú opravné práce na traťovej koľaji, vymenia podvaly a odstránia porasty pri trati.

Po skončení prvej etapy výlukových prác bude prechodne obmedzená traťová rýchlosť na 30 km/h. Počas výluky môžu vlaky mierne meškať. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajný medzistaničný úsek, prevádzka (Regio Jet) sa bude zabezpečovať odklonom cez Bratislavu Raču.

Výluka v úseku Humenné – Strážske bude trvať od stredy 3. októbra do štvrtka 4. októbra v čase od 10:40 do 15:25. V rámci tejto výluky v uvedenom úseku vymenia koľajnice, doplnia štrkové lôžko a odstránia krovie a náletové dreviny pri trati. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca Železničná spoločnosť Slovensko.