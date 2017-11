Žiadne personálne zmeny sa nekonajú, Tillerson zostáva na poste ministra

WASHINGTON 30. novembra (WebNoviny.sk) – Americký minister zahraničia Rex Tillerson zostáva vo svojej funkcii. Vo štvrtok to oznámila hovorkyňa Bieleho domu Sarah Huckabee Sanders, ktorá reagovala na skoršie správy médií o jeho možnom odchode.

Podľa nej v tomto momente nemajú „žiadne oznámenia týkajúce sa personálnych zmien“. Dodala tiež, že Tillerson pokračuje na čele rezortu zahraničia.

Americké médiá vo štvrtok informovali, že Biely dom zvažuje výmenu na poste šéfa americkej diplomacie. Tillersona by mal podľa niektorých zdrojov nahradiť riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo.

Toho by zase na čele CIA mal vystriedať arkansaský senátor Tom Cotton. Podľa denníka The New York Times by mal Biely dom uskutočniť personálne zmeny v priebehu niekoľkých týždňov.