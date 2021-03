Žilina v závere otočila duel a porazila Trnavu, doma nezvíťazili jedine Michalovce

V sobotňajších dueloch 1. kola nadstavby futbalovej Fortuna ligy 2020/2021 sa darilo domácim kolektívom. Po tri body si v skupine o titul pripísali Dunajská Streda aj Žiline, v dolnej polovici Sereď aj FK Pohronie. Zaváhali iba Michalovce, ktoré na vlastnom trávniku v súboji s Nitrou brali iba bod.

V súboji pod Dubňom po bezgólovom prvom polčase sa Trnava ujala vedenia tesne po prestávke zásahom mladého brazílskeho útočníka Saymona Cabrala. Domáci futbalisti síce mali prevahu, ale nedarilo sa im nájsť recept na defenzívu hostí. Žilinčanom sa podarilo vyrovnať až v 88. minúte zásluhou gólu nigérijského útočníka Taofiqa Jibrila.

Striedanie brankárov

Kouč Trnavy Michal Gašparík musel potom pristúpiť k striedaniu brankárov, zraneného Dobrivoja Rusova nahradil Ľuboš Kamenár. V nadstavenom čase putoval po druhej žltej karte pod sprchy hosťujúci Lukáš Jendrek a domáci „presilovku“ pretavili na víťazný gól. V siedmej minúte nadstavenia sa lopta za Kamenárov chrbát dostala od vlastného obrancu Filipa Twardzika.

„Bol to emotívny duel. V prvom polčase to nebolo najhoršie, aj keď sme nemali toľko šancí, koľko sme chceli. Súpera sme však držali na dištanc. Za gólom sme kráčali a v závere sa priklonilo na našu stranu aj šťastie. Veľmi sme dnes chceli zvíťaziť a sme šťastní, že nám to aj vyšlo,“ zdodnotil kouč Pavol Staňo triumf svojho tímu pre RTVS. Kormidelník Trnavy Michal Gašparík bol po súboji sklamaný.

Žilina je tretia

„V Žiline sme nevyhrali už desať rokov a dnes sme to chceli zmeniť. Dlho sa nám to darilo, viac ako 85 minút to šlo tak, ako sme si predstavovali. Ale aj také veci sa vo futbale stávajú. Žilina má svoju kvalitu a domácu silu, využíva aj umelý povrch,“ poznamenal. Aj po sobote sú Žilina na treťom a Trnava na štvrtom mieste tabuľky, rozdiel medzi nimi je však už päťbodový.

Dunajská Streda v domácom súboji proti Zlatým Moravciam rozhodla o zisku troch bodov až v záverečnej dvadsaťminútovke. Výraznú prevahu na ihrisku pretavil na prvý gól Zsolt Kalmár, poistku pridal v 90. minúte venezuelský útočník Eric Ramírez. FC DAC si upevnil druhú priečku tabuľky, FC ViOn zostáva na piatej priečke. Prvé kolo nadstavby v skupine o titul uzavrie nedeľňajší zápas medzi Trenčínom a Slovanom Bratislava.

Štvrtá prehra za sebou

Hráčom Serede stačil na plný bodový zisk proti Ružomberku jediný gól, postaral sa oň obranca Martin Slaninka v 81. minúte. „Ruža“ v najvyššej domácej súťaži zaznamenala už štvrtú prehru za sebou. Michalovce počas predchádzajúceho víkendu doma zdolali Nitru 1:0 a blízko k tomu boli aj tentokrát, no na vedúci gól striedajúceho Ismara Tandira z pokutového kopu v 83. minúte odpovedali oslabení hostia v úplnom závere, keď po rohu sa lopta odrazila do michalovskej bránky od domáceho obrancu Filipa Vaška.

Pohronie pred týždňom remizovali na pôde Senice 1:1, v sobotu však tím zo Žiaru nad Hronom doma bodoval naplno, keď pri triumfe 3:0 zaznamenal všetky góly až po prestávke. Do listiny strelcov sa postupne zapísali Ondřej Chvěja, Patrik Blahút a Adler Da Silva.