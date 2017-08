Žilinčania na chvoste tabuľky. Je to pre nás nová tvár futbalu, tvrdí Guľa

ZLATÉ MORAVCE 6. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti Žiliny nezvládli ani tretí zápas novej sezóny najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy. Zverenci trénera Adriána Guľu prehrali v sobotu v rámci 3. kola na ihrisku Zlatých Moraviec-Vrábel 0:2 a klesli na samé dno tabuľky. Pre Žilinčanov je to netypická situácia, po skončení minulého ročníka sa ocitli na opačnom póle poradia, keď získali majstrovský titul.

Do novej sezóny však vstúpili nemastne-neslane, z piatich súťažných zápasov vyhrali len jeden – odvetný duel 2. predkola Ligy majstrov na ihrisku FC Kodaň (2:1). Pred ním s rovnakým súperom doma prehrali 1:3 a po ňom trikrát neuspeli na domácej scéne: na úvod podľahli nováčikovi z Nitry 0:1, potom doma nestačili na posledné mužstvo uplynulej sezóny z Prešova 2:3 a v sobotu 5. augusta boli nad ich sily aj hráči Zlatých Moraviec-Vrábel.

Potrestané zaváhanie

“Sobotňajší zápas bol otvorený, pre mňa sa udiala zlomová situácia v prvom polčase, keď Otubanjo nevyužil tutovku. Súper potom skúsene počkal na štandardku, hoci v tej chvíli sme mali silný úsek hry. Súper trestal každé naše zaváhanie. Rozhodla dôslednosť a razancia v obidvoch šestnástkach, to nám dnes chýbalo najviac. Mužstvo sa dostalo do situácie, ktorú nepozná. Je to pre nás nová, odvrátená tvár futbalu. Mysľou už musíme byť pri ďalšom zápase, ktorý odohráme doma a s podporou našich fanúšikov ho potrebujeme zvládnuť. Samozrejme, tých prajných, ktorá stoja za mužstvom, aj keď sa nedarí,” cituje oficiálny web MŠK Žilina slová trénera Guľu.

Žilina naposledy ťahala čiernu ligovú sériu na prelome jesene a jari v sezóne 2015/2016, keď prehrala päť zápasov po sebe. Dôležitosť situácie si uvedomujú aj hráči, v tejto chvíli strácajú na lídra z Trnavy deväť bodov.

Ťažké obdobie

“Prežívame ťažké obdobie, no tak, ako sme sa do neho sami dostali, sami sa z neho dostaneme aj von. Opäť nám pri šanciach chýbali centimetre, naopak, našou nezodpovednosťou, laxnosťou dostávame góly a potom na to trpíme. Dnes to bol asi najslabší výkon sezóny, nedostávali sme sa do centrovaných lôpt ani streľby. Už sme si to hovorili v šatni, rozprávame o tom tretí zápas po sebe, no musíme jednoducho zdvihnúť hlavy, šliapnuť ešte viac a zlomiť to v náš prospech,” uviedol krídelník Jakub Holúbek.

Žilinčania sa najbližšie predstavia na domácom trávniku, v sobotu 12. augusta privítajú Seničanov, ktorí v doterajšom priebehu sezóny získali len bod za remízu 1:1 so Slovanom Bratislava.