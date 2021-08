Žilinčania sa s pohárovou Európou rozlúčili krutou prehrou, Slovan doma remizoval s Olympiakosom

Futbalisti MŠK Žilina sa s tohtosezónnou púťou pohárovou Európu rozlúčili krutou domácou prehrou, keď v odvete play-off Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 pod Dubňom podľahli českému Jabloncu 0:3. Žilinskí „šošoni“ v prvom súboji u súpera prehrali vysoko 1:5 a pre odvetou mali len matematickú šancu na úspech.

Vo štvrtok pred vlastnými fanúšikmi však inkasovali v 30. min od Dominika Pleštila, tesne pred koncom duelu brankára Ľubomíra Belka prekonali aj Antonín Vaníček a Tomáš Čvančara.

Chceli napraviť to, čo pokazili v Jablonci

„Veľmi krutý výsledok. To, čo sme pokazili v Jablonci, sme dnes chceli napraviť. Samozrejme, vedeli sme, že otočiť to bude veľmi ťažké, no chceli sme sa o to aspoň pokúsiť. Videli sme, že chlapci od začiatku duelu pracovali výborne a škoda šancí v úvode, z ktorých sme neskórovali a nedostali sa do zápasu. V oboch súbojoch sme boli svedkami maximálnej efektivity zo strany Jablonca. Celkový výsledok dvojzápasu môžem zhodnotiť z dvoch strán. V Jablonci sme nezahrali na hranici svojich možností, ale dnes to už bolo trochu iné. Myslím si, že chlapci sa zdvihli a pracovali smerom k dobrému výsledku. Na konci stretnutia sa to však zvrtlo, a to mi je za nich veľmi ľúto. Jednoducho, taký je šport. Jablonec bol v tomto dvojzápase lepší a ja mu gratulujem k postupu do skupiny. Chcem však podotknúť, že som hrdý na svojich hráčov,“ zhodnotil tréner žilinského mužstva Pavol Staňo na oficiálnom webe MŠK.

Slovanisti smerujú do konferenčnej ligy

ŠK Slovan Bratislava v Európskej lige prehrali v prvom súboji play-off na pôde gréckeho Olympiakosu Pireus hladko 0:3 a v odvete si chcel trochu napraviť chuť. Od 26. min však hral bez vylúčeného Vernona de Marca, vzápätí inkasoval od Youseffa El Arabiho.

Za domácich pred prestávkou kontroval Ezekiel Henty, ale náskok hosťom vrátil v 54. min Henry Onyekuru. Slovanu sa podarilo opäť vyrovnať v 62. min zásluhou Andreho Greena a keďže ďalší gól už nepadol, po remíze 2:2 do skupinovej časti EL postúpil Olympiakos Pireus a slovenský majster sa „sťahuje“ do Európskej konferenčnej ligy. Súperov v skupine spoznajú „belasí“ v piatok popoludní.

„Aj keď sme nepostúpili, tak to bol pod našim trénerským vedením najlepší výkon s dobrým súperom. S desiatimi sme hrali výborný duel. Som hrdý na chalanov, ako pristúpili k zápasu a klubu. Sme radi, že budeme hrať aspoň konferenčnú ligu. Budeme robiť všetko pre to, aby sme hrali dobre a aby mali ľudia radosť,“ povedal tréner Slovana Vladimír Weiss st. pre RTVS a na margo červenej karty pre De Marca doplnil: „Nemecký rozhodca nám dnes nič neodpustil a arogantným správaním nás v takomto zápase vylúčil. Keby mal trochu citu, tak Vernona nechá dohrať. Vytrestal nás a prakticky nám nedal šancu.“