Žilinka kandidátom na prezidenta? Podľa politológa si zrejme niektoré strany túto ideu osvoja

Časť opozície si možno osvojí ideu, že generálny prokurátor Maroš Žilinka by sa mohol uchádzať o post hlavy štátu. Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak s tým, že Žilinka nepovedal nič súvisiace s jeho kandidatúrou a navyše odmieta vťahovanie do politiky.

Podľa Marušiaka by bolo nezvyklé, keby sa Žilinka rozhodol pre kandidatúru z pozície generálneho prokurátora. Politológ si myslí, že najskôr by mohli Žilinku podporiť opozičné strany, možno strana Smer –sociálna demokracia (Smer-SD) a odídenci od strany Mariana Kotlebu, hnutie Republika. „Ale to snáď nie,“ dodal Marušiak.

S myšlienkou o kandidatúre prišiel Naď

Ako prvý myšlienku o kandidatúre Žilinku tento týždeň verejne vyslovil minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Stalo sa tak po odznení Žilinkovoho prejavu k obrannej zmluve s USA, ktorý v pléne parlamentu prečítal Juraj Blanár (Smer-SD).