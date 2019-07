Živnostníci zaplatia štátu viac, mení sa výška odvodov

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) informuje o zmenách v platení povinného poistenia, ktoré platia od 1. júla. Oznámenie o výške povinných odvodov dostane vyše 170 tisíc živnostníkov do 22. júla.

Rozhodujúci je príjem 5 724 eur

Za júl je následne potrebné zaplatiť poistné v novo určenej výške do 8. augusta. Tento termín sa však podľa vyjadrení Sociálnej poisťovne netýka SZČO, ktoré podali daňové priznanie v predĺženej lehote. V takom prípade informáciu o novom poistnom dostanú do 21. októbra s povinnosťou platby do 8. novembra.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla fyzickým osobám, ktoré za rok 2018 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 724 eur. Tým živnostníkom, ktorí dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 5 724 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1. júla im zaniká.

Maximálna výška odvodov sa zvyšuje o 97 eur

Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že od 1. júla nedochádza k žiadnemu paušálnemu zvyšovaniu odvodov. Výška odvodov pre živnostníkov závisí podľa poisťovne od toho, aký mesačný vymeriavací základ dosiahli. Pri jeho aktuálnom výpočte sa vychádza z daňových priznaní za rok 2018.

Zvýšenie minimálnej výšky mesačných odvodov o sedem eur a maximálnej výšky mesačných odvodov o 97 eur súvisí podľa vyjadrení Sociálnej poisťovne so zmenou minimálneho mesačného vymeriavacieho základu a maximálneho mesačného vymeriavacieho základu, ktorý však platí už od 1. januára 2019.