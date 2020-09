Zľakol sa Matovič poklesu preferencií, alebo už konečne dospel? (komentár)

Premiér Igor Matovič opäť prebral velenie proti koronavírusu do vlastných rúk a všetci sme netrpezlivo očakávali, čo na tlačovej besede po zasadnutí krízového štábu o nových prísnejších opatreniach zase predvedie.

Kam sa podel agresívny Matovič?

V posledných statusoch na Facebooku „dal ešte prstom voľnosť“, ale v pondelok na tlačovej besede si už „servítku pred ústa dal“ a niektorých tým možno prekvapil, pretože žiadne jeho tradičné teatrálne vystúpenie sa nekonalo.

Neútočil na nikoho, nedával za vinu občanom, že práve oni sú najväčšími vinníkmi za všetko, čo sa teraz deje na Slovensku. Zrazu to bol premiér, aký mal byť od začiatku koronakrízy.

Poukázať ľudom, čo sa môže stať, ak sa nebudú dodržiavať opatrenia, rozkázať, zakázať alebo poprosiť. Ukázal, že všetko sa to dá aj bez ťažkých slov, bez zbytočného prejavenia emócií. Jednoducho sme konečne videli Matoviča ako štátnika, ako premiéra Slovenskej republiky.

Čo sa stalo za niekoľko dní? Asi posledná prestrelka v parlamente s poslancom Ľubošom Blahom bola hranicou, za ktorú sa už nesmie ísť. O tom však inokedy, teraz sa pozrime, čo možno vplývalo na zmenu jeho postoja.

Preferencie sa predsa nesmú zanedbať

Pravdepodobne si aj sám uvedomil, že doterajším štýlom si popularitu nezíska. Aj keď v sobotu vyhlásil, že ho momentálne netrápi, ak mu prísne opatrenia ľudia zrátajú v preferenciách. Dôležité však bolo, ako tie opatrenia prezentuje.

Moja suseda, ktorá má o tri týždne ženiť syna, iste nebude nadšená, že svadba nebude. Pochopí však, že sa inak nedá. Pochopí to aj preto, že jej niekto nebude nadávať, že je egoista a nemyslí na ostatných, ale jednoducho a ľudsky vysvetlí, aké nebezpečenstvo hrozí.

Pochopili to aj Matovičovi poradcovia, ktorí mu možno vysvetlili, že tvrdými slovami možno ohúri návštevníkov štvrtej cenovej skupiny, ale nie aj ostatných občanov. Tí očakávajú od premiéra, aby povedal čo sa deje a ak treba, aby aj niečo rozkázal, ale iste neočakávajú, aby im nadával.

Možno pán premiér konečne dozrieva. Roky na to už má, ale času málo, aby to aj ukázal. Možno sa to prejaví aj na preferenciách, ktoré akože nie sú dôležité. Všetci však ale vieme, že sú.