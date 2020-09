Krízový štáb ohlási nové opatrenia proti koronavírusu, Matovič nevylučuje úplný zákaz pre svadby aj ďalšie podujatia (naživo)

Krízový štáb v pondelok rozhoduje o nových opatreniach v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu. „Pravdepodobne sa zmeny budú týkať nosenia rúšok v školách, hromadných podujatí a hraníc,“ povedal po piatkovom zasadnutí pandemickej komisie hlavný hygienik Ján Mikas.

Ešte v piatok sa hovorilo, že od 1. októbra sa zakážu všetky podujatia, pri ktorých sa stojí. Svadby sa obmedzia na maximálny počet 30 ľudí a hromadné podujatia, počas ktorých sa sedí, sa obmedzia na 100 ľudí v interiéri a 200 ľudí v exteriéri.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) však počas víkendu pritvrdil a ohlásil, že situácia je mimoriadne vážna, a preto po troch mesiacoch preberá vedenie boja voči COVID-19 do vlastných rúk s rovnakým cieľom ako počas prvej vlny – vyhrať ho s čo najmenším dopadom na zdravie a životy nevinných ľudí.

V nedeľu už Matovič pohrozil úplným zákazom akýchkoľvek hromadných podujatí. „Rútime sa v rozbehnutom vlaku a kým sa prejaví efekt brzdiacich opatrení, obávam sa, že za najbližšie týždne budeme mať ešte kopu rekordných dní, kedy bude počet prípadov dramaticky väčší ako odhad ‚260 až 450 v polovičke októbra‘ prezentovaný ministrom zdravotníctva pár dní dozadu,“ upozornil na sociálnej sieti Facebook a vyzval ľudí, aby zrušili akékoľvek rodinné a firemné oslavy, svadby, kary, obyčajné kamarátske návštevy, nechodili na akékoľvek športové či kultúrne podujatia a nosili rúška.

Ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová na rokovaní krízového štábu navrhne päť bodov.

Ako uviedlo tlačové oddelenie strany Za ľudí, návrhy ministerky by mohli prispieť k tomu, aby Slovensko šírenie vírusu COVID-19 dostalo pod kontrolu. Podľa Remišovej musí Slovensko investovať všetko úsilie na zvýšenie počtu denne testovaných na úroveň 20-tisíc ľudí. Pravidelne musia byť podľa nej testovaní najmä pracovníci v oblasti sociálnych služieb a škôl.

„Je nevyhnutné, aby sme obnovili mobilné testovacie zariadenia s pomocou príslušníkov ozbrojených síl SR v oblastiach, kde v nadväznosti na zhoršenú regionálnu epidemiologickú situáciu je nutné krátkodobo zvýšiť kapacitu testovania,“ uviedla Remišová. Veľmi dôležité je podľa nej aj dohľadávanie kontaktov, a preto sa musia posilniť kapacity na to určené. Apeluje tiež na to, aby verejnoprávne médiá spustili masívnu osvetovú kampaň o prevencii a zodpovednom správaní v súvislosti s ochorením COVID-19.

Ministerka podporí aj všetky ďalšie nevyhnutné obmedzenia, ktoré navrhnú epidemiológovia, ako je obmedzenie počtu ľudí na podujatiach v interiéri a exteriéri.

Krízový štáb v pondelok rozhodne aj o tom, či na zoznam červených krajín pribudnú Rakúsko a Maďarsko a zaoberá sa aj novým návrhom zoznamu rizikových regiónov.

Navrhovaný zoznam rizikových regiónov

Rakúsko (8/9)

* Viedeň, Tirolsko, Vorarlberg, Niederoesterreich, Oberoesterreich, Burgenland, Salzburg, Steiermark

Maďarsko (19/20)

* Budapest, Fejer, Pest, GyorMoson-Sopron, Baranya, Csongrad, Hajdu-Bihar, Heves, Jasz Nagykun-Szolnok, KomaromEsztergom, Nograd, Somogy, Szabolcs-SzatmarBereg, Tolna, Veszprem, Zala, Bacs Kicskun, Borsod-Abauj-Zemplen, Vas

Poľsko (1/16)

* Malopoľské vojvodstvo

Bulharsko (2/27)

* Blagoevgrad, Yambol

Grécko (3/13)

* Attiki, Dytiki Makedonia, Voreio Agaio

Taliansko (5/21)

* Bolzano, Lazio, Liguria, Sardínia, Trento

Slovinsko (7/12)

* Gorenjska, Koroska, Osrednjeslovenska, Podravska, PrimorskoNotranjska, Savinjska, Zasavska

Estónsko (2/15)

* Harju Maakond, Ida-Viru Maakond

Litva (1/10)

* Šiaulių Apskritis

Dánsko (5/6)

* Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjaelland, Syddanmark

Nórsko (2/11)

* Oslo, Vestland

Švédsko (5/20)

* Dalarnas Lan, Hallands Lan, Jonkopings Lan, Kronobergs Lan, Orebro Lan

Írsko (4/8)

* Border, Dublin, Mid-East, Midland, South-East

Spojené kráľovstvo (17/32)

* Anglicko: Londýn, North East, North West, East Midlands, West Midlands, Yorkshire and the Humber; Severné Írsko; Škótsko: Greater Glasgow And Clyde, Borders, Lanarkshire, Lothian; Wales: Abertawe Bro Morgannwg , Aneurin Bevan, Betsi Cadwaladr, Cardiff and Vale, Cwm Taf, Powys