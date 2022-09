Zmena paragrafu 363 podľa Sulíka neprešla aj „vďaka“ poslancom, ktorí sa dostali do parlamentu za protikorupčné OĽaNO (video)

Zmena paragrafu 363 Trestného poriadku z dielne strany Sloboda a Solidarita (SaS) v utorok v parlamente neprešla aj „vďaka“ poslancom, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a zradili protikorupčné hodnoty.

Skonštatoval to na tlačovom brífingu po hlasovaní predseda SaS Richard Sulík. „Ľudia, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke protikorupčného hnutia, zrazu hlasujú proti bodom, ktoré bojujú proti korupcii,“ povedal Sulík. Podčiarkol, že SaS nešlo o zrušenie paragrafu 363, ale o jeho správne nastavenie, keďže bol už viackrát zneužitý.

Proti bolo 74 poslancov

Za návrh na vydanie zákona, ktorým sa mala zvýšiť transparentnosť v oblasti prokuratúry, v utorok hlasovalo 72 zo 147 prítomných poslancov, proti bolo 74 a hlasovania sa jeden sa zdržal.

Za hlasovali poslanci za SaS, OĽaNO, Za ľudí a dvaja nezaradení poslanci, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke strany Za ľudí – Tomáš Valášek a Miroslav Kollár. Ako informoval poslanec Alojz Baránik (SaS), neprezentoval sa Igor Hus (OĽaNO), hoci v sále bol a skutočne neprítomní boli exkotlebovec Milan Mazurek a Miriam Šuteková (Za ľudí).

Zvyšok parlamentu vrátane klubu Sme rodina, v ktorom sú aj odídenci OĽaNO, hlasoval proti. Zdržala sa Katarína Hatráková, ktorá sa do parlamentu dostala na kandidátke OĽaNO.

„Je to na zodpovednosti lídra protikorupčného hnutia OĽaNO, že si zobral na kandidátku ľudí, ktorí zradili ideály, ktoré strana pred voľbami prezentovala svojim voličom,“ myslí si Baránik.

Symbol boja proti korupcii

Podľa bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej je úprava paragrafu 363 symbolom boja proti korupcii. Poukázala na to, že potrebu zmeny nevidí len SaS, ale aj odborná verejnosť.

Zástupcovia mimovládnych organizácií v utorok doručili do Národnej rady SR verejnú výzvu na zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku, pod ktorú vyzbierali 25-tisíc podpisov. Predmetný paragraf by podľa organizácií nemal pomáhať obvineným unikať pred súdom. Verejnú výzvu iniciovali Via Iuris a Nadácia Zastavme korupciu.

Neprešiel ani návrh z dielne OĽaNO

Paragraf 363 Trestného poriadku umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní, ak ním bol porušený zákon.

V parlamente už 21. septembra neprešiel ani návrh na úpravu tohto paragrafu z dielne poslancov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Lukáša Kyselicu a Milana Vetráka. Z prítomných 144 poslancov vtedy hlasovalo 72 za, proti bolo 71 a jeden sa zdržal. Na posunutie návrhu do druhého čítania chýbal jeden hlas.

Cieľom návrhu bolo upraviť ustanovenia Trestného poriadku tak, aby sa rozhodnutie generálneho prokurátora v zmysle paragrafu 363 týkalo len merita danej veci. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár deklaroval, že jeho strana je proti úprave paragrafu 363 aj v kontexte toho, že Slovensko sa muselo ospravedlniť finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi za uznesenie o vznesení obvinenia a o vzatí do väzby.