Známa mediátorka Názlerová sa stane novou riaditeľkou Domova sociálnych služieb v Pezinku

Novou riaditeľkou Domova sociálnych služieb (DSS) a Zariadenia pre seniorov (ZPS) v Pezinku sa stane Renáta Názlerová. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.

„Renáta Názlerová má dlhoročné skúsenosti s prácou s ľuďmi, pôsobila v pozícii mediátorky,“ uviedla hovorkyňa a dodala, že Názlerová je poverená riadením zariadenia v Pezinku od októbra.

Presvedčila výberovú komisiu

„Post riaditeľky bude zastávať až po schválení poslancami na novembrovom zastupiteľstve BSK,“ doplnila. Názlerová podľa bratislavského župana Juraja Drobu presvedčila celú výberovú komisiu a má jeho plnú dôveru.

V zariadení sociálnych služieb v Pezinku bolo počas prvej vlny pandémie zaznamenaných až 87 pozitívne testovaných prípadov, 16 klientov na následky ochorenia COVID-19 zomrelo. V polovici apríla požiadal predseda BSK Juraj Droba riaditeľku zariadenia o okamžité skončenie vo funkcii a na jej miesto nastúpila krízová manažérka BSK.

„Zariadenie prešlo na jar tohto roka ťažkou skúškou. Za to, že sme zvládli mimoriadne náročnú situáciu s pandémiou, patrí veľké poďakovanie našej krízovej manažérke Jane Matulovej, ktorá sa dobrovoľne rozhodla ísť pracovať do rizikového prostredia a do izolácie,“ poznamenal Droba.

Prísne bezpečnostné opatrenia

Zariadenie sociálnych služieb v Pezinku má aktuálne 98 klientov. „Platia tam prísne bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia, aby sa čo najviac minimalizovali riziká zanesenia vírusu,“ ubezpečil BSK a dodal, že zariadenie je pripravené personálne, organizačne aj materiálne a zásoby sú vytvorené tak, ako to vyžaduje situácia.

„Zároveň pracuje s potenciálnymi možnými scenármi, aby bolo možné okamžite zareagovať,“ doplnila samospráva s tým, že zariadenie sa dvakrát do týždňa dezinfikuje a ak si to bude situácia vyžadovať bude sa aj častejšie.

„Pri prijímaní nových klientov každý z nich postúpi rýchlotest na COVID-19, následne je päť dní v karanténe a až potom ide na izbu,“ uzavrel BSK.