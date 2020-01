Zničený Federer si po ťažkej ceste turnajom váži to, čo dosiahol na Australian Open

Strastiplná cesta švajčiarskeho tenistu Rogera Federera na Australian Open v Melbourne sa definitívne zastavila v semifinále. Federer nestačil na veľkého srbského rivala Novaka Djokoviča a prehral s ním v troch setoch 6:7 (1), 4:6, 3:6.

Sedem odvrátených mečbalov

Do pätnásteho semifinále sa šesťnásobný miestny šampión dostal cez dve päťsetové bitky, v ktorých strávil na kurte vyše sedem a pol hodiny.

Najmä jeho 7 odvrátených mečbalov vo štvrťfinále proti Tennysovi Sandgrenovi vojde do dejín úvodného grandslamového turnaja sezóny ako jeden z najväčších počinov v novodobej histórii.

Päťsetové zápasy zanechali na 38-ročnom veteránovi stopy. Sťažoval si nielen na únavu, ale aj na boľavé slabiny. V príprave na semifinále dokonca trénoval so zabandážovaným stehnom a na konci prvého setu súboja s Djokovičom požiadal o lekárske ošetrenie.

Vyše sto víťazných zápasov

„Dnes to bolo strašné azda okrem začiatku zápasu. Je ťažké zmieriť sa s tým, že máte len trojpercentnú šancu na úspech. Avšak nikdy neviete, čo sa môže stať, stále sa treba pokúšať. Keď však vidíte, že to, čo spočiatku fungovalo, je zrazu preč, je to veľmi zložité. Snažil som sa variovať hru, dostať súpera z klasického herného konceptu a hrať čo najmenej vo výmenách. Občas sa mi niečo podarilo, ale chýbala tomu konzistentnosť,“ priznal Federer.

Napriek tomu, že si sypal popol na hlavu, legendárny Švajčiar sa rozlúčil s turnajom 46 víťaznými údermi, z toho 15 esami. V Austrálii má od roku 2000 na konte 102 víťazných zápasov a celkovo v kariére 31 účastí vo finále na grandslamových turnajoch, z toho 20 víťazných.

Stále mu v tomto smere patrí líderská pozícia v tenisovej histórii. „Keď si uvedomím, čím všetkým som si prešiel, musím byť šťastný a vážiť si to, čo som dosiahol,“ dodal Federer.