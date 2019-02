Zomrel bubeník Andy Anderson, ktorý spolupracoval s kapelou The Cure či spevákom Iggym Popom

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Vo veku 68 rokov zomrel anglický bubeník Andy Anderson. Muzikant, ktorý spolupracoval s kapelou The Cure či spevákom Iggym Popom, v utorok podľahol rakovine. Smutnú správu potvrdil na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter zakladajúci člen zmienenej kapely Lol Tolhurst.

„Andy Anderson bol naozajstný džentlmen a úžasný muzikant so skvelým zmyslom pre humor, ktorý si udržal až do konca, čo je dôkazom jeho nádherného ducha na jeho poslednej ceste. Sme požehnaní, že sme ho mohli poznať,“ napísal. Anderson o svojej diagnóze informoval minulý týždeň na sociálnej sieti Facebook.

Andy Anderson sa narodil 30. januára 1951. K The Cure sa pridal v roku 1983, keď Tolhurst prešiel z bicích na klávesy. Pôsobil s ňou do roku 1984. S kapelou nahral albumy Japanese Whispers (1983), The Top (1984), živák Concert: The Cure Live (1984) či single The Love Cats a The Caterpillar.

Okrem formácie a Iggyho Popa tiež spolupracoval napríklad s Glenom Mattlockom, Edwinom Collinsom, Petrom Gabrielom či Isaacom Hayesom.