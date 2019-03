Zomrel gitarista Dick Dale, jeho skladba Misirlou je známa z kultového filmu Pulp Fiction

LOS ANGELES 18. marca (WebNoviny.sk) – Vo veku 81 rokov zomrel americký rockový gitarista Dick Dale, ktorého skladba Misirlou je známa z kultového filmu Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994) Quentina Tarantina. Podľa jeho bývalého basgitaristu Sama Bollea skonal v sobotu v noci, no žiadne ďalšie informácie nie sú známe.

Tvorca surf rocku

Dick Dale, ktorý sa narodil 4. mája 1937 v Bostone ako Richard Anthony Mansour, zvykol o sebe vyhlasovať, že to on vytvoril surf rock – žáner spájaný so surfovou kultúrou – nie Beach Boys, a mnohí kritici mu v tomto smere dávali za pravdu.

Svoj hudobný štýl podľa vlastných slov vytvoril, keď sa rozhodol spojiť zvuk burácajúcich oceánskych vĺn, ktorý počul pri surfovaní, s melódiami inšpirovanými rockabilly, ktoré mal v obľube.

Priekopník hudobného žánru

„Dale bol priekopníkom hudobného žánru, ktorý neskôr Beach Boy Brian Wilson a ďalší dotvorili,“ píše magazín Rolling Stone vo svojej Encyklopédii Rock & Rollu s tým, že jeho skladba Let’s Go Trippin‘ vyšla v roku 1961, dva mesiace pred prvým hitom Beach Boys s názvom Surfin‘.

V roku 1962 Dale v šou Eda Sullivana po prvý raz predstavil spomínanú Misirlou, inšpirovanú gréckou ľudovou piesňou. Medzi jeho ďalšie známe skladby patrili The Wedge, Night Rider, Jungle Fever, Shake-N-Stomp alebo Surfin‘ and A-Swingin‘.