Zomrel legendárny režisér a otec zombie filmov George A. Romero

NEW YORK 17. júla (WebNoviny.sk) – Vo veku 77 rokov v nedeľu zomrel legendárny režisér zombie filmov George A. Romero. Filmár, ktorého preslávil už režisérsky debut Noc živých mŕtvych (1968), podľahol rakovine pľúc.

Vo vyhlásení, ktoré médiám poskytol jeho manažér Chris Roe, o tom informovala Romerova rodina. Skonal vraj v prítomnosti manželky Suzanne Desrocher a dcéry Tiny Romero pri počúvaní hudby z filmu Tichý muž (1952).

Obľúbený spolupracovník Stephena Kinga

Kultová Noc živých mŕtvych stanovila pravidlá zombie filmov, ktorých sa neskôr držali mnohí jeho imitátori – zombie sa pohybujú pomaly, túžia po ľudskom mäse, zabiť ich možno len strelou do hlavy a ak uhryznú nejakého človeka, ten sa vráti ako zombie. Romerove zombie však neboli len zabijaci, boli metaforou konformity, rasizmu, militarizmu, triednych rozdielov a ďalších sociálnych problémov. “Zombie môžu byť čokoľvek. Môžu byť lavína, môžu byť hurikán. Sú jednoducho katastrofa. Tie príbehy sú o ľuďoch, ktorí nedokážu správne reagovať. Snažia sa zotrvať tam, kde sú, miesto, aby si uvedomili, že toto je možno príliš veľké na to, aby sme sa to snažili vydržať. To ma na tom vždy bavilo,” vyjadril sa Romero v roku 2008 pre Associated Press.

Noc živých mŕtvych nakrútili za 100-tisíc dolárov a v roku 1999 ju americká Kongresová knižnica zaradila do Národného filmového registra.

Na Romerovo úmrtie už reagovali mnohí fanúšikovia hororov i filmári. Spisovateľ a producent Stephen King ho označil za svojho obľúbeného spolupracovníka a odkázal: “Už nikdy nebude nikto ako ty“. Mexicko-americký filmár Guillermo del Toro označil úmrtie za obrovskú stratu. “Noc živých mŕtvych bola tak neuveriteľne “urob si sám”, že som si vďaka nej uvedomil, že filmy nepatria len elitám s miliónmi dolárov, ale môžme ich tvoriť aj my – ľudia, ktorí ich jednoducho milujú, ktorí žijú v Missouri, tak ako ja,” napísal James Gunn, ktorý napísal scenár remakeu snímky Úsvit mŕtvych z roku 2004. Tú Romero pôvodne nakrútil v roku 1978.

Napäté vzťahy s mladšími tvorcami

Tretí film z jeho zombie série, Deň mŕtvych z roku 1985, nemal úspech u kritiky ani v kinách. Ďalší, Krajina mŕtvych, nasledoval až v roku 2005, o dva roky neskôr prišiel do kín Denník mŕtvych a jeho posledným bol Survival of the Dead z roku 2009. Okrem toho Romero nakrútil napríklad aj snímky The Crazies (1973), Martin (1977), Knightriders (1981), Monkey Shines (1988) alebo Temná polovica (1993).

Romero mal však pomerne napäté vzťahy s mladšími tvorcami v žánri, ktorý pomohol vytvoriť. Obľúbený seriál Walking Dead (2010), známy aj ako Živí mŕtvi, označil za “soap operu” a vyjadril sa, že veľkorozpočtové tituly ako Svetová vojna Z (2013) znemožňujú vznik skromných zombie filmov. On sám by podľa vlastných slov horory nerobil, ak by v nich nemohol prezentovať politické komentáre.

George Andrew Romero sa narodil 4. februára 1940 v New York City. Vyrastal v Bronxe a v roku 1960 absolvoval Carnegie Mellon University v Pittsburghu.