Vo veku 90 rokov zomrel Werner Gustav Doehner, posledný preživší katastrofy vzducholode Hindenburg.

Doehner, ktorý utrpel vážne popáleniny na tvári, rukách a nohách, kým sa jeho mame podarilo jeho i brata vyhodiť von z horiacej vzducholode, bol posledným zo 62 pasažierov a členov posádky, ktorí prežili tragédiu zo 6. mája 1937. Požiar zabil jeho otca, sestru a ďalších 34 ľudí. On sám mal v čase tragédie len osem rokov.

Werner Doehner podľa jeho syna Bernieho o havárii nerozprával. Pred blížiacim sa 80. výročím však agentúre AP v roku 2017 povedal, že na palube vzducholode, ktorá smerovala na letisko Lakehurst v New Jersey, bol spolu s rodičmi, starším bratom a sestrou. Otca vraj naposledy videl, keď sa vybral do kabíny po tom, ako urobil z jedálne niekoľko fotografií letiska. „Zrazu horel vzduch,“ spomínal.

Doehnerovci sa vracali domov do Mexika, kde otec rodiny pôsobil vo farmaceutickej firme. Tam napokon otca i sestru pochovali.

Doehner sa narodil v nemeckom Darmstadte a vyrastal v Mexiku. V roku 1984 odišiel za prácou do Spojených štátov. Od roku 1999 bol na dôchodku. V roku 2001 sa presťahoval do Parachute v Colorade a od roku 2018 žil spolu s manželkou Elin v Laconii v New Hampshire. Zomrel 8. novembra v tamojšej nemocnici.